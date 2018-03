Roma | Totti | Barcellona? Sono contento | dovranno sudare per eliminarci

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juve. Totti : "Li faremo sudare". Nedved : "Non sarà come a Cardiff" : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Roma - Totti : 'La mia carriera è stata fantastica - la cosa che più mi manca è mettere gli scarpini' : Posso dire di aver avuto una carriera fantastica, in una delle città più belle del mondo. C'è il sole, il mare, la montagna e la bella gente, non ho la possibilità di vivere la città a 360° ma la ...

Pallotta ne ha per tutti : "Mando in bancarotta le radio Romane". E sul nuovo Totti... : Il presidente della Roma: "In tre anni speriamo di avere un nostro stadio, verrà il Papa a lanciare la monetina prima della partita..."

Roma - Pallotta : 'Con l'intelligenza artificiale troverò il nuovo Totti. Cinesi? Dategli il mio biglietto da visita' : Da meno 24 ore è terminato l'incontro da tra Pallotta e il direttore sportivo Monchi che si è tenuto Boston. Il presidente giallorosso ha dato carta bianca al dirigente per condurre il mercato la ...

Roma - l'assist di Totti a Di Francesco : Come ai vecchi tempi, Francesco Totti regala un assist a Eusebio Di Francesco. Non più con la fascia di capitano al braccio, ma con il tesserino di dirigente della Roma. E così le sue parole da ...

Laureus Awards 2018 : Totti premiato per la fedeltà alla Roma : Laureus Best Sporting Moment of the Year assegnato invece al Chapecoense : trattasi dell'unico premio assegnato, mediante votazione, dagli sportivi di tutto il mondo. Padrone della serata, a cui era ...

Roma - Totti : 'Usciremo dalla crisi solo se siamo uniti. Non penso ad allenare' : Ci sono tanti grandi volti del mondo dello sport… Ancora non li ho visti tutti. Uno in particolare è il mio amico Federer, è qui dietro a me. E' una squadra diversa dal solito, ma molto ...

Roma - Totti : 'Buffon continui a giocare. Scudetto? Meglio il Napoli' : MONTECARLO - È uno dei protagonisti dei Laureus World Sports Awards 2018 che verranno assegnati questa sera a Montecarlo. E proprio dal Principato di Monaco Francesco Totti , oltre che della sua Roma ,...

Roma - Totti : 'Di Francesco punto fermo - crediamo in lui e lo sosterremo fino alla fine' : Una settimana complicata per la Roma. Prima la sconfitta nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, poi il brutto ko interno contro il Milan nell'...

Che fine hanno fatto : il Principe Giannini e l’ottavo Re di Roma Totti [ 2 PARTE] : Dopo aver parlato del rapporto contrastato di amore-odio, incomprensioni e rivendicazioni, fra il Principe di Roma, Giuseppe Giannini e la Capitale, passiamo a raccontare e chiederci dove si trova e cosa fa oggi l’ottavo Re di Roma, (l’unico e solo re che abbia mai avuto una squadra di calcio), Francesco Totti dopo l’abbandono dell’attività agonistica e ripercorriamo anche la sua grandissima ed unica avventura nella ...

“Let it snow”. Neve a Roma - Totti c’è. E anche Ilary… Il Pupone si gode la bella moglie e i figli “così”. Basta questa foto per scatenare i fan. Neanche a dirlo - è pioggia di like. L’avete vista? : Dopo essere stato a lungo anticipato, alla fine Burian è arrivato. Temperature al di sotto dello zero, vento, gelo e tanta Neve. anche a bassa quota. anche in città dove la Neve è cosa rarissima. Per esempio Roma. Che lunedì 26 febbraio si è svegliata coperta di Neve. Tutti se la godono, questa Neve tanto rara anche perché le scuole sono chiuse e quindi si fa a pallate, si plasmano pupazzi, si va sullo slittino (o sulle buste di plastica), ci si ...