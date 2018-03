Roma Sparatoria in via Donna Olimpia due feriti

Sparatoria in strada a Roma : due donne ferite dai proiettili : Due donne all'ospedale, colpite da arma da fuoco. E' successo a Roma quando erano da poco passate le 18. Nel corso di un'indagine di polizia giudiziaria condotta dai Carabinieri, un uomo non ha rispettato l'alt, fuggendo a bordo di...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e colpisce due donne in motorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si...

Sparatoria a Macerata contro gli immigrati : le dichiarazioni del sindaco Romano Carancini : “L’odio e la rabbia non possono sopraffare il rispetto delle persone, che deve venire prima di tutto”. Sono le parole del

Macerata - sparatoria : fermato un uomo italiano che ha fatto il saluto Romano Video : #Macerata - Il responsabile [Video] della #sparatoria sarebbe un uomo marchigiano di 28 anni di nome Luca Traini. Aveva la testa rasata ed un tricolore allacciato al collo ed è sceso a bordo della sua automobile facendo il saluto romano gridando Viva l'Italia dinnanzi al monumento ai Caduti e si arreso ai carabinieri. Quando è stato fermato le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di un'arma da fuoco e ha confessato di essere stato lui ...

