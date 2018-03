Roma - furti in hotel : preso rapinatore seriale. E' un ex receptionist - : L'uomo, un 43enne Romano, è stato arrestato dai carabinieri. Almeno sette i colpi a lui attribuiti ma altri dieci, tutti commessi tra agosto e novembre dello scorso anno, sono al vaglio degli ...

Da Roma a Milano: i furti in trasferta di un gruppo di borseggiatrici Jimmy Ghione, l'inviato di Striscia la Notizia, documenta l'attività di alcune ladre che partono dalla Capitale per derubare i turisti nel capoluogo lombardo

Roma – Una romana di 50 anni, è stata Arrestata per furto aggravato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Michele...

Roma. Sgominata banda specializzata in furti: 9 arresti e 4 denunce Roma – L'operazione condotta dai "Falchi" della Sezione "Contrasto al Crimine diffuso" della Squadra...

Roma – operavano furti in centro commerciale: fermati 4 Romani Roma – La Polizia di Stato ha fermato una banda composta da 3 uomini e...

Ladro di bagagli arrestato a Roma Termini : aveva già commesso 39 furti - : L'uomo, un cittadino belga di 39 anni, è stato colto in flagranza di reato dalla polizia ferroviaria della stazione, mentre cercava di portare a segno l'ennesimo colpo. Gli agenti lo hanno individuato ...