Roma | carabiniere spara a un' auto e colpisce una madre con la figlia in motorino | non

Roma - auto non si ferma all'alt. Carabiniere spara : ferite 2 passanti - : E' successo in zona Monteverde. Le due donne, che si trovavano a bordo di uno scooter, non sarebbero gravi. La vettura è riuscita a scappare

Roma - auto non si ferma a un controllo. Carabiniere spara e ferisce due passanti su uno scooter : Due donne a bordo di uno scooter sono rimaste ferite da un colpo di pistola stasera a Roma. Dalle prime informazioni sembra che durante un’attività di polizia giudiziaria i carabinieri avevano intimato l’alt a una macchina che non si è fermata e si è data alla fuga tentando di investire un Carabiniere che ha sparato ferendo le due donne, probabilmente madre e figlia. Secondo quanto si è appreso, non sono in gravi condizioni. L’auto è riuscita a ...

Roma - carabiniere accusa un collega : «Molestie a mia figlia sedicenne» : Tutto comincia con le lezioni di equitazione. Poi, arrivano i primi complimenti, i giochi di sguardi, gli abbracci proibiti, le telefonate sul cellulare, i messaggi inviati in continuazione. E, alla...

Carabiniere accusato di molestie a Roma : la minorenne sarà ascoltata a breve : Sarà il Ris dei carabinieri a effettuare accertamenti sul telefono e il pc sequestrati al collega accusato di molestie da parte del padre di una sedicenne, anche lui Carabiniere. La vicenda è stata portata alla luce oggi da alcuni quotidiani nazionali che hanno raccontato di un'indagine partita dalla segnalazione a dicembre del padre della ragazzina di presunte molestie subite dalla figlia da parte del Carabiniere, all'epoca in ...