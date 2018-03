Roma | auto non si ferma all' alt Carabiniere spara | ferite 2 passanti

Roma - carabiniere spara a un'auto e colpisce una madre con la figlia in motorino : non sarebbero gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Roma - auto non si ferma a un controllo. Carabiniere spara e ferisce due passanti su uno scooter : Due donne a bordo di uno scooter sono rimaste ferite da un colpo di pistola stasera a Roma. Dalle prime informazioni sembra che durante un’attività di polizia giudiziaria i carabinieri avevano intimato l’alt a una macchina che non si è fermata e si è data alla fuga tentando di investire un Carabiniere che ha sparato ferendo le due donne, probabilmente madre e figlia. Secondo quanto si è appreso, non sono in gravi condizioni. L’auto è riuscita a ...

Automobilismo : Rally di Roma Capitale confermato nel Campionato Europeo : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Parte dalle Isole Azzorre la serie continentale della quale fa parte anche la competizione capitolina. In Italia si correrà nel mese di luglio. Una premessa su tutte: Anche nel 2018 il Rally di Roma Capitale che è arrivato alla sesta edizione farà parte del prestigioso Campionato Europeo Rally. La storia degli eventi Rallystici italiani che hanno fatto parte della serie continentale affonda le sue radici nel ...

Automobilismo : Rally di Roma Capitale confermato nel Campionato Europeo (2) : (AdnKronos) – In epoca recente, dopo gli anni dell’oblio e la presenza nel Campionato nel solo 2013 del Rally di Sanremo, è arrivata la volta del Rally capitolino, che così oggi si presenta con al via un parterre di assoluti protagonisti sulla scena delle corse continentali. Si tratta senza dubbio del coronamento di uno sforzo corale messo in atto da parte della struttura guidata da Max Redina, il quale è passato con grande dinamismo ...

Automobilismo : Rally di Roma Capitale confermato nel Campionato Europeo (3) : (AdnKronos) – Tornando al Rally di Roma Capitale, la gara è in programma dal 20 al 22 luglio e fa parte del calendario di Campionato Europeo formato da otto appuntamenti. Si comincia alle Azzorre, l’arcipelago portoghese, dal 22 al 24 marzo. Seguiranno poi le Canarie, la Grecia, Cipro, l’Italia appunto, la Repubblica Ceka, la Polonia e la Lettonia. Il Rally di Roma Capitale sarà anche valido per il Campionato Italiano Rally. ...

Roma - pedone travolto e ucciso da auto : alla guida un ragazzo di 26 anni : Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto ieri sera alla periferia di Roma, in via di Tor Bella Monaca, uno stradone considerato dai residenti molto pericoloso. alla guida della macchina un ...

ContRomano sulla A 26 - auto finisce contro un camion : CRONACA - Un uomo di sessant'anni abitante nella provincia di Torino ha imboccato l'autostrada A 26 in contromano nella notte tra mercoledì e giovedì. Dopo aver percorso un tratto di strada, è finito ...