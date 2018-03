Roma | appartamento in fiamme | muore una donna

Roma - rogo in un appartamento alla Camilluccia : muore una donna di 52 anni : Una donna di 52 anni, italiana è morta venerdì pomeriggio nell'incendio che si è sviluppato nell'appartamento in cui abitava. Il rogo intorno alle 17,30 in una palazzina di 4 paini di via di ...

Montalto di Castro - Viterbo. Appartamento esplode nella notte : morto giovane Romano - grave la fidanzata 24enne : Un morto e un ferito grave. È il bilancio di una esplosione avvenuta in un Appartamento nel comprensorio turistico Torre di Maremma, a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo...

Roma: Propone in affitto un appartamento non suo, presentandosi come un appartenente all'Esercito Roma – Ha fatto credere al proprietario di essere interessato all'acquisto e...

Roma: nella notte divampano le fiamme in un appartamento di Olevano Romano Roma – Incendio in un appartamento al primo piano di una palazzina. E'...

Roma - incendio in appartamento : 2 intossicati : Dalle 20.25 circa squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marcello Provenzale n° 66 per l'incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di quattro ...

