Roma Antonio Di Maggio | lo ‘sceriffo con la pistola’ | è nuovo capo dei vigili urbani

'La dolce Vitti' - la musa di Antonioni protagonista di una mostra a Roma : Fulvia Caprara intervista Stefano Stafanutto Rosa uno dei curatori della mostra dedicata alla poliedrica figura di Monica Vitti al T. dei Dioscuri dall'8 marzo fino a giugno. Una figura, quella della ...

Il questore di Macerata Vincenzo Vuono è stato trasferito a Roma - al suo posto è stato nominato Antonio Pignataro : Il questore di Macerata Vincenzo Vuono è stato trasferito a Roma, e al suo posto è stato nominato Antonio Pignataro, che era direttore della II sezione della Direzione Antidroga. Il trasferimento di Vuolo è stato descritto come «un normale avvicendamento» nell’ambito The post Il questore di Macerata Vincenzo Vuono è stato trasferito a Roma, al suo posto è stato nominato Antonio Pignataro appeared first on Il Post.

CALCIO - Antonio Romano è della Casertana : "Mi hanno voluto fortemente. Ho tanto entusiasmo e voglia di riscatto" : 18:12:34 La Casertana FC comunica di essersi assicurata a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Antonio Romano. Il centrocampista classe 1996 arriva dalla SSC Napoli dopo aver ...

GIORNALISTA ADNKRONOS PICCHIATO A SANGUE/ Roma - Antonio Atte : aggredito senza motivo - ecco com'è andata : GIORNALISTA ADNKRONOS PICCHIATO a SANGUE: Antonio Atte, è stato aggredito senza motivo in pieno centro a Roma. Il racconto del pestaggio lascia basiti

È morto a 80 anni Antonio Valentin Angelillo - ex attaccante di Inter - Roma e Milan : È morto sabato sera all’età di 80 anni l’ex calciatore argentino naturalizzato italiano Antonio Valentin Angelillo, considerato uno dei più forti attaccanti della storia del campionato di calcio italiano. Angelillo è morto all’Ospedale di Siena venerdì 5 gennaio, dopo essere stato The post È morto a 80 anni Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan appeared first on Il Post.