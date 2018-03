Roma | Alisson | L' interesse del Real fa piacere Champions? Non siamo favoriti col

Calciomercato Napoli - no dalla Roma per Alisson : Nei piani di Maurizio Sarri e della dirigenza per il Calciomercato Napoli 2018/2019 c'è il portiere brasiliano: lo spiega La Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena degli scorsi giorni. Il club ...

Roma - Alisson non si tocca. No a 40 milioni dal Napoli : Di certo in questo momento è uno dei migliori numeri uno al mondo. E se, come sembra, sarà davvero lui a difendere al Mondiale la porta di un Brasile che aspira a prendersi la sua rivincita sulla ...

Roma - obiettivo : blindare Alisson - almeno per una stagione : La Roma non vuole privarsi di Alisson. Tanto che, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la scorsa settimana, il Napoli ha presentato un'offerta alla Roma , 40 milioni, ricevendo in cambio un secco 'no, grazie' . E questo perché la Roma su Alisson vuole costruire almeno un'altra ...

Napoli - che offerta per Alisson! La risposta della Roma : Come scrive la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Giuntoli hanno già avanzato una prima offerta per l'ex Internacional di Porto Alegre: 40 milioni di euro. LA risposta della Roma - Il club ...

Roma - Alisson : “voglio diventare uno dei più grandi portieri” : “Non lo immaginavo ma l’ho sognato sempre, grazie a quella frase di mio padre: Pensa in grande e sarai grande. Fin dalla prima partita, mi sono messo in testa di diventare uno dei portieri più grandi della Nazionale brasiliana”. In un’intervista concessa alla rivista ‘Undici’, in edicola da domani, il portiere della Roma Alisson Becker ha parlato in vista del Mondiale in Russia in cui si appresta a difendere ...

Roma - Monchi : 'Complicato fare mercato. Alisson di livello mondiale - Dzeko importante per il presente' : Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi'. ...

Il muro e il bomber La Roma cerca i quarti con Alisson e Dzeko : Roma - La missione quarti di finale parte da Alisson e arriva a Dzeko. Passando per Di Francesco che nell'occasione farà indossare alla sua Roma l'abito di gala. Il portiere è chiamato a blindare la ...

Roma - Sant'Alisson dagli una mano tu : È più esaltante sapere che il tuo portiere è costantemente il migliore in campo oppure è più deprimente constatare che il tuo portiere è sempre tanto , troppo..., impegnato? Cioè, meglio avere un ...

Roma - Monchi prova a blindare Alisson. Piace a Liverpool e Monaco : Nessuna clausola, ma la voglia e l'esigenza di rinnovare il contratto di Alisson al più presto perché le big d'Europa si stanno facendo sotto. Su tutte il Liverpool, che qualche settimana fa aveva ...

Roma-Torino - le pagelle : Alisson inappuntabile - Florenzi e Radja da applausi : De Rossi torna bomber, Nainggolan uomo dell'assist, Schick crescita lenta. Manolas si 'stacca' su tutti. E poi c'è sempre la mano di Alisson, un custode. Alisson 7,5 La manona sbuca sempre quando meno ...

Diretta/ Roma-Torino - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Alisson salva su Iago Falque e Acquah : Diretta Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.

Roma - Monchi : 'Alisson non ha clausole - speriamo possa restare molti anni' : Nel programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport il direttore sportivo della Roma Monchi ha dichiarato: 'Dobbiamo prendere d'esempio la Juve contro il Tottenham? Noi abbiamo la mentalità e le qualità per fare quel tipo di prestazioni. Gara ...

Roma-Torino 0-0 in diretta : risultato LIVE. Gran parata di Alisson su Iago Falque : Roma-Torino 0-0 IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, El Shaarawy. Torino , 4-3-3, : Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, ...

Diretta/ Roma-Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : Alisson salva su Iago Falque e Acquah : Diretta Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che all'Olimpico apre la 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:25:00 GMT)