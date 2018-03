Rogo Thyssenkrupp | l’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018), uno degli excondannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto laalRepubblica Sergio Mattarella.sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo laa nessuno. E nemmeno lo deve fare ilMattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel. “Ce li hanno ammazzati, non meritano nessun perdono. Semmai loranno a Dio. Per ora devono stare in galera”, ha aggiunto. L’exha ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno con obbligo di rientro in cella alle 18.30 ma nell’ottobre scorso la Cassazione ha respinto il ricorso straordinario presentato daassieme alamministratore delegato Harald Espenhahn e ad altri responsabili dello ...