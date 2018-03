Rogo Thyssenkrupp | ex manager chiede la grazia a Mattarella

tg.la7

: Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino… - fattoquotidiano : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino… - mafaldina61 : RT @fattoquotidiano: Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino… https… - MauroBenetti5 : RT @fattoquotidiano: Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino… https… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Contrari i parenti delle vittime: 'Per noi è inconcepibile'. Ancora liberi i dirigenti tedeschi condannati in via definitiva per omicidio colposo plurimo - Ha chiesto laal presidente della ...