Rocco Siffredi dice la sua sul ‘canna-gate’ all’Isola dei Famosi

Rocco Siffredi sul canna-gate : droga “anche nella mia Isola” : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-16T11:25:26+00:00 ROMA – Si arricchisce giorno per giorno di dichiarazioni la questione droga all’Isola dei famosi. Questa volta a parlare è Rocco Siffredi che, al reality, ha partecipato nell’edizione 2015. Senza peli sulla lingua, l’attore – raggiunto dai microfoni di Leggo – ha commentato senza sorpresa il canna-gate. “Mi dispiace per […] L'articolo Rocco Siffredi sul canna-gate: droga “anche nella mia ...

Canna gate - Rocco Siffredi : «È successo anche nella mia Isola dei Famosi» : Rocco Siffredi “Il Canna gate è successo anche nella mia Isola“. Rocco Siffredi si è spogliato, stavolta di un segreto. Il p0rnoattore ha infatti confessato che la droga ci sarebbe stata anche nell’edizione 2015 dell’Isola dei Famosi, quella a cui lui stesso partecipò come concorrente. Il caso spinelli sollevato quest’anno da Eva Henger, insomma, non sarebbe stato un unicum nella storia del reality show trasmesso da ...

Isola dei famosi - Rocco Siffredi sul canna gate : ‘E’ successo anche nella mia isola’ : Il canna gate che sta segnando la corrente stagione de L’Isola dei famosi ha portato altri ex naufraghi a dire la propria e a svelare retroscena finora inediti circa le scorse edizioni del reality di Canale 5. Recentemente è stata Giulia Calcaterra, concorrente dello scorso anno, a dichiarare che anche nella ‘sua’ Isola alcuni avevano fumato marijuana. Ora è Rocco Siffredi, protagonista nel 2015, a dire lo stesso. Rocco ...

Rocco Siffredi svela che si fumava anche nella sua Isola dei Famosi : Isola: le nuove dichiarazioni di Rocco Siffredi sul canna-gate Rocco Siffredi si è lasciato andare ad una nuova intervista in cui ha parlato ancora del canna-gate, esploso durante questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il sito Leggo ha infatti riportato che ha voluto intercettare l’ex naufrago per chiedere la sua opinione a riguardo e lo ha scovato alla fiera del gioco di Rimini, vicino lo stand di Betaland dove è stato ospite ...

