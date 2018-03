ilgiornale

: Rinasce il mercato immobiliare: dove investire con profitto con le ristrutturazioni domestiche. #ilgiornale.it - - FXS_Finance_IT : Rinasce il mercato immobiliare: dove investire con profitto con le ristrutturazioni domestiche. #ilgiornale.it - -

(Di venerdì 16 marzo 2018) In un periodo in cui tutto cambia il settoreche è sempre stato trainante per l'economia globale sembrava essersi fermato irrimediabilmente, ma da qualche tempo ci sono novità interessanti che potrebbero cambiare tutto. Chiediamo un'opinione all'arch. Danilo Doronzo uno dei ...