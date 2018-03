Riki Riccardo Marcuzzo innamorato | chi è la fidanzata Sara

RICCARDO MARCUZZO / Il profilo Twitter ufficiale di Riki è stato sospeso : ecco il motivo : Il sospeso ufficiale Twitter di RICCARDO MARCUZZO è stato sospeso . Il motivo non è stato ufficializzato ma, secondo alcuni rumors, pesano le parole di una fan...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 09:37:00 GMT)

Riki/ Riccardo Marcuzzo : “Io fidanzato? Al momento non ho tempo per pensare all'amore” (Verissimo) : Protagonista a Verissimo il cantautore italiano Riki. Per lui, artista emergente, un 2017 da record e un 2018 già costellato da una serie di successi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:15:00 GMT)