Richiedenti asilo | concluso primo ciclo di formazione per volontari in aree verdi

Migranti : Ambasciatore Lettonia - abbiamo accolto 750 Richiedenti asilo : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "Anche noi, in Lettonia, partecipiamo alla distribuzione delle quote dei Migranti. Noi siamo un paese piccolo, con meno di due milioni di abitanti, e ne abbiamo accolto circa 750 in totale". Così, all'Adnkronos, l'Ambasciatore della Lettonia in Italia Artis Bertulis, a

Giorgia Meloni - la denuncia : la vergogna di Stato - i Richiedenti asilo pagati più di chi ha una pensione sociale : Su Facebook, Giorgia Meloni annuncia: 'Entro il 10 aprile il parlamento dovrà approvare il DEF , Documento di Economia e Finanza, . Fratelli d'Italia non voterà alcun documento che non contenga il provvedimento che abbiamo annunciato in campagna elettorale: portare il costo per il mantenimento di un ...

Giornata donne : Richiedenti asilo stuprate vanno protette meglio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Richiedenti asilo. Dalla Giunta arriva il via libera all'aggiornamento del piano di accoglienza 2018 : E' arrivata oggi la conferma del rafforzamento delle azioni già avviate all'interno del piano per l'accoglienza dei flussi migratori. "Dalla sua prima approvazione, ormai due anni fa, - dichiara l'...

Balotelli visita a sorpresa i ragazzi Richiedenti asilo : “Storie da conoscere” : Balotelli visita a sorpresa i ragazzi richiedenti asilo: “Storie da conoscere” Domenica diversa per l’attaccante del Nizza, in visita a un centro profughi nella sua Brescia Continua a leggere L'articolo Balotelli visita a sorpresa i ragazzi richiedenti asilo: “Storie da conoscere” sembra essere il primo su NewsGo.

Protesta dei Richiedenti asilo : Nella struttura manca il wi-fi : Profughi in Protesta per la mancanza del wi-fi. Nella mattinata di ieri, nel frusinate, presso un centro d'accoglienza situato a "Castelmassimo", frazione del comune di Veroli, dieci richiedenti asilo - secondo quanto appreso da IlGiornale.it - hanno dato vita a una plateale rimostranza. Si è reso necessario, quindi, l'intervento della polizia municipale seguito poi da quello della Compagnia dei carabinieri. E solo un ...

"Etica e Gusto" progetto VEGAN ricreativo e formativo per rifugiati e Richiedenti asilo. CONDIVIDI "Etica e Gusto" è un corso di etica e ... : ... ed è di una ricchezza e una creatività senza pari, tutte le ricette del mondo possono essere potenzialmente VEGANizzate. Il cibo vegetale è un valido strumento educativo, vi ricordo che gli animali ...

Rapporto di Medici senza Frontiere : 10mila rifugiati e Richiedenti asilo vivono in Italia dentro edifici occupati e ghetti : Sono almeno diecimila, sono arrivati in Italia su un barcone o via terra per lasciarsi alle spalle guerre, persecuzioni, violenze e abusi, hanno i requisiti necessari per restare e vivere dignitosamente nel nostro Paese, ma di fatto si ritrovano al di fuori del sistema dell'accoglienza. Ai margini, in edifici occupati o in campi ghetto, sorta di baraccopoli, allestiti autonomamente nelle campagne o nelle periferie delle grandi città. ...

I pusher Richiedenti asilo col portafogli colmo di soldi : Ufficialmente erano richiedenti asilo politico, di quelli che ormai siamo abituati a vedere agli angoli delle strade, mentre fermano i passanti mostrando il cappello e chiedendo l'elemosina. In realtà, però, scopriamo che si tratta di persone con una doppia vita: quella di pusher con la droga nelle tasche e i soldi nel portafoglio.L'ennesima conferma si è avuta nelle ore scorse, a Imperia, con la polizia di Imperia che è intervenuta in ...

Richiedenti asilo - “a Narni gonfiati i costi del personale comunale inserito nel sistema di accoglienza Sprar” : I documenti ufficiali parlano di migliaia di ore all’anno tra assistenza sociale e psicologica, mediazione culturale, supporto amministrativo, per un valore di circa 130mila euro. Di queste attività di accoglienza ai migranti dichiarate e rendicontate a Roma dal Comune di Narni (provincia di Terni, in Umbria) tra il 2015 e il 2017, però, secondo le verifiche effettuate da ilfattoquotidiano.it una parte significativa non è mai stata fatta. ...

Firenze - due Richiedenti asilo diventano sarti per la serie tv "I Medici" : Peco e Guebre, ospiti di un centro accoglienza di Fiesole, nel gruppo di 36 professionisti che realizzerà i costumi di scena per la popolare fiction

Nel mondo alla rovescia sui mezzi pubblici i militari pagano - i Richiedenti asilo no : Gli ultimi episodi di cronaca, come l'accoltellamento di piazza De Angeli, inviterebbero a trattare la materia della sicurezza sui mezzi pubblici con un piglio maggiore da parte dell'amministrazione ...