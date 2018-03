Riccardo Riki Marcuzzo fidanzato? Due mesi con Sara Gotti | ma esce fuori anche un

Riki/ Riccardo Marcuzzo : “Io fidanzato? Al momento non ho tempo per pensare all'amore” (Verissimo) : Protagonista a Verissimo il cantautore italiano Riki . Per lui, artista emergente, un 2017 da record e un 2018 già costellato da una serie di successi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:15:00 GMT)

Riki - Riccardo Marcuzzo/ Da Amici alla testa delle classifiche. ”L’aspetto aiuta ma…” (Capodanno in musica) : Il giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo in arte Riki, racconta della passione per la musica nata grazie ad un cd di Lucio Battisti regalatogli dalla mamma in quarta elementare.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 13:37:00 GMT)