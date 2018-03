Ricaricare Wireless lo smartphone rovina la Batteria?

Apple - PowerPod ti fa Ricaricare Wireless gli AirPods : Gli AirPods , gli auricolari wireless di Apple , ti cambiano la vita, è vero. E la custodia che funziona da caricatore è comodissima. Il problema è che non è wireless , dunque non si può ricaricare appoggiandola su un pad dedicato ma va ogni volta collegata a un cavo: scomodo e non poco. Non è un caso che la Mela stia per lanciare, oltre a tutte le novità previste per l’anno, un nuovo modello di cuffiette Bluetooth. Se ne parla da un po’ e a quanto ...

I raggi laser possono essere usati per Ricaricare le batterie in modalità wireless : Ricercatori dell'Università di Washington hanno studiato un metodo che utilizza i raggi laser per caricare la batteria di uno smartphone in modalità wireless L'articolo I raggi laser possono essere usati per ricaricare le batterie in modalità wireless è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.