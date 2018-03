Rfi : linea Brescia – Verona - ripresa circolazione ferroviaria alle 10 - 35 : Verona, 16 mar. (AdnKronos) – è ripresa alle 10.35 la circolazione ferroviaria sulla linea Brescia – Verona, rallentata dalle 7.40 di stamane per l’investimento mortale di una persona nella stazione di Desenzano. Lo stop è stato necessario per consentire i rilievi dell’Autorità Giudiziaria. Effetti: rallentamenti oltre un’ora e mezza per 14 treni AV, due IC e tre Regionali. Quattro Regionali limitati nel loro ...

Rfi : linea Brescia – Verona - investimento mortale in stazione a Desenzano - circolazione rallentata : Verona, 16 mar. (AdnKronos) – circolazione ferroviaria rallentata dalle 7.40 di questa mattina, sulla linea Brescia – Verona, per l’investimento mortale di una persona nella stazione di Desenzano (Brescia). Treno coinvolto l’Euronight 201 Modane – Venezia con 70 viaggiatori a bordo. La circolazione, inizialmente sospesa, è ripresa alle 8.50 su un unico binario a senso unico alternato. Sono in corso i rilievi ...

Lontano ma in controllo. ORfini anticipa la linea : nuovo segretario Pd in Assemblea - dove i renziani hanno una maggioranza schiacciante. Si allontanano le primarie : Mantenere saldo il controllo sul Partito democratico, per evitare, a qualunque costo, cedimenti alle tentazioni "governiste". Matteo Renzi si è dimesso dalla guida del Pd, assieme al gruppo dirigente a lui fedele. Ma è determinato a difendere il suo ruolo, vestendo i panni di "garante dell'instabilità", già a partire dalla Direzione di lunedì alla quale pur non dovrebbe partecipare. L'imperativo è ...

FS : Rfi - in arrivo tre nuove gare lotti linea Napoli-Bari per oltre 1 - 2 miliardi : Teleborsa, - Sono in arrivo nuove gare per tre lotti della linea Napoli"Bari. Dopo il parere positivo di tutti gli Enti interessati nelle conferenze dei servizi - spiega Rete Ferroviaria Italiana , ...

Rfi : guasto sulla linea Messina-Palermo - circolazione sospesa : Dalle 9.50 il traffico ferroviario fra Fiumetorto e Castelbuono , linea Messina-Palermo, e' sospeso per un problema tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Cefalu' e Campofelice. ...

Rfi : Veneto - linea Fs Verona-Rovigo - Regione annuncia novità (3) : (AdnKronos) - Nel frattempo la Regione ha assegnato a Sistemi Territoriali un finanziamento di 17 milioni di euro per l’acquisto di nuovi convogli diesel, che saranno disponibili sulla Verona-Rovigo dal 2020, fornendo migliori prestazioni tecniche, più comfort e spazi adeguati per il trasporto di bi

Rfi : riaperta circolazione linea Varese-Porto Ceresio : Milano, 20 gen. (askanews) Sono tornati a circolare il 7 gennaio i treni sulla Varese Porto Ceresio, chiusa dal 2009, per consentire i lavori della nuova linea Arcisate-Stabio. Rete Ferroviaria ...

Rfi : investimento mortale su linea Milano-Tortona : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - È ripresa alle 15.25 la circolazione ferroviaria sulla linea Milano- Tortona, sospesa dalle 12.15 per l’investimento mortale di una persona fra le stazioni di Locate Triulzi e Certosa di Pavia. L’interruzione è stata necessaria per consentire all’autorità giudiziaria di