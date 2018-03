Repliche - ascolti e trama puntata del 15/03 di Don Matteo Video : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della #Fiction #Don Matteo 11, un nuovo imperdibile appuntamento con le simpatiche storie della caserma e della parrocchia di Spoleto. La trama della puntata , le info su dove rivederla e gli ascolti . Don Matteo ha to un nuovo caso umano, ed ha ancora una volta aiutato le autorita' a risolvere una nuova indagine, ma questa volta è successo a lui di dover essere soccorso. trama puntata del 15 marzo Ieri ...

Repliche e riassunto 'È arrivata la felicità' del 7/03 - ascolti del 27 febbraio : Questa sera è previsto un nuovo appuntamento con la fiction È arrivata la Felicità 2, Angelica e Orlando stanno vivendo un momento difficile. La trama della puntata di questa sera, 7 marzo 2018, gli ascolti della puntata precedente e le info su dove vedere la puntata in streaming o le Repliche delle puntate già andate in onda. Trama puntata del 7 marzo Un nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 è previsto per questa sera alle 21,25, due nuovi ...

Isola Dei Famosi vs Montalbano - tornano le Repliche del commissario e l’isola? Sarà la mazzata finale per gli ascolti? : Isola dei Famosi e Montalbano a confronto? Ebbene sì! il reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha traslocato al martedì proprio per non scontrarsi con la temibile fiction di Rai Uno “Il commissario Montalbano”. Tuttavia, il martedì successivo, il 6 marzo 2018 con l’esattezza, il reality targato Magnolia si troverà face to face con la fiction Rai che da sempre fa incetta di ascolti. Certo, si tratta di repliche per il commissario ...