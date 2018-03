Renato Brunetta | ' Matteo Salvini non il leader del centrodestra' Presidenza delle

Forza Italia - rivolta senza precedenti contro Renato Brunetta : soldi e candidati - le accuse contro il capogruppo : Gestione delle liste e dei fondi: sono i capi d'accusa contro Renato Brunetta rivolti dai neoeletti deputati di Forza Italia . Una rivolta senza precedenti che per ora Silvio Berlusconi ha sedato ...

Tommasa Giovannoni - moglie di Renato Brunetta - è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti - dice il Messaggero : Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata a 1.500 euro di multa con pena sospesa per un tweet diffamatorio nei confronti del ministro dello Sport Luca Lotti. La sentenza – di cui ha scritto il Messaggero nella sua edizione The post Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta, è stata condannata per un tweet diffamatorio nei confronti di Luca Lotti, dice il Messaggero appeared first on Il Post.

Renato Brunetta : 'Governo di centrodestra con l'appoggio di Matteo Renzi' : 'Le elezioni le ha vinte il centrodestra unito , abbiamo oltre 270 deputati, e circa 140 senatori. Non abbiamo la maggioranza assoluta, ma il M5S è molto più lontano. Spetta a noi il diritto dovere di ...

Renato Brunetta : 'Il Pd ci appoggi sui nomi per le presidenze delle Camere' : Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, spiega: 'Tra le parole e i fatti c'è la politica. Stiamo cercando di capire se il Pd sarà pronto a darci una qualche forma di appoggio . ...

Renato Brunetta - FI - : il Colle sa le regole gioco. Incarico al centrodestra : 'Il centrodestra ha un accordo strutturale e strategico e se la Lega avrà preso più voti, e quindi più seggi, alla Lega spetterà l'indicazione, concordata, del premier' -

Renato Brunetta gela Matteo Salvini : 'Lui premier incaricato? Guardate che alla fine i seggi...' : La notte elettorale è ancora lunga. Anzi, lunghissima. E lo spiega in modo chiarissima Renato Brunetta : 'Da questi dati vedo un crollo e una sconfitta del Pd. Se il centrodestra arriverà ai 280 seggi ...

Renato Brunetta a Sky TG24 : 'Aboliremo la legge Fornero' - : Il capogruppo di Forza Italia alla Camera ospite de L'Intervista di Maria Latella. "Io ministro dell'Economia? Ne ho i titoli"

Silvio Berlusconi : 'Il nuovo ministro dell'Economia sarà Renato Brunetta' : Silvio Berlusconi ha incontrato a Roma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber e ha lanciato Renato Brunetta come ministro dell'Economia nel governo di centrodestra.

Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come nuovo ministro dell'Economia. Dopo Meloni - Salvini e Cottarelli - il Cav ha già designato il suo governo : Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come prossimo ministro dell'Economia. Presentando il capogruppo di Forza Italia alla Camera al capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia".