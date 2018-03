Regione Sardegna immobile sotto la minaccia della RWM

Space Economy - la Regione Sardegna approva il protocollo per realizzare il sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali Ital-Gov/Sat/Com : La Giunta della Sardegna ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con il Mise (ministero dello Sviluppo economico) per l’attuazione del piano multiregionale nell’ambito dell’intervento Mirror Gov/Sat/Com. Quest’ultimo – si legge in una nota – dovrà sostenere la realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali Ital-Gov/Sat/Com, inserito nel più vasto programma di ...