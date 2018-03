Regionali Lazio | si potrebbe arrivare presto a nuove elezioni

Regionali da incubo - Zingaretti senza maggioranza nel Lazio : Il sindaco di Amatrice, inciampato in quello 'scarpone' che avrebbe invece dovuto lanciarlo in una nuova e entusiasmante crescita politica. Perché rinunciarci? Non essendo strutturato, Sergio Pirozzi,...

Regionali Lazio - guerra alla Raggi e slogan anti-migranti : così la Lombardi ha fatto perdere voti al M5s. Che su Roma regge : Pur con qualche scricchiolio nei quartieri “bene”, Virginia Raggi sembra mantenere il consenso nella sua Roma. Semmai, a due anni di distanza, è Roberta Lombardi e tutto il suo “mondo” – quello che formava la cosiddetta ‘base’ – a doversi interrogare sul calo di consensi registrato dal M5S nelle roccaforti dell’ormai ex deputata. Con magra soddisfazione dei vertici del Pd Roma, i quali oggi fanno capolino come “primo partito” alle ...

Eletti Pd - Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti - i candidati consiglieri : Eletti lista Partito Democratico, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: Seggi e voti. I candidati, le ultime notizie e i precedenti del 2013.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:43:00 GMT)

Elezioni Regionali nel Lazio : centrodestra spaccato - esulta Zingaretti : Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della regione lombarda è stato eletto il candidato di centrodestra Attilio Fontana, superando con un vero e proprio plebiscito di voti Giorgio Gori che era il candidato del centrosinistra. Per quanto riguarda la Regione Lazio invece anche se di misura Nicola Zingaretti si è confermato alla guida della Pisana, ...

Eletti M5s - Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti - i candidati consiglieri con Roberta Lombardi : Eletti lista M5s, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: Seggi e voti. I candidati grillini, le ultime notizie e i precedenti del 2013 e l'andamento di Roberta Lombardi(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:58:00 GMT)

Nicola Zingaretti ha vinto le elezioni Regionali in Lazio : La sua vittoria è rimasta incerta per diverse ore, perché il suo vantaggio sugli altri candidati è ridotto: probabilmente non avrà la maggioranza assoluta nel Consiglio regionale The post Nicola Zingaretti ha vinto le elezioni regionali in Lazio appeared first on Il Post.

Regionali Lazio - festeggia Zingaretti : “Ora per il centrosinistra è il momento della rigenerazione” : “È il momento della rigenerazione per il centrosinistra”. Nicola Zingaretti arriva vittorioso al tempio di Adriano, in centro a Roma, nella tarda serata di lunedì 5 marzo, quando la riconferma – per la prima volta per il Lazio – a governatore della regione è ormai sicura. “L’Italia è un Paese meraviglioso” dice Zingaretti. “Ora sta vivendo un momento difficile della sua vita democratica. Io non so ...

Elezioni Regionali 2018 : Lombardia al centrodestra - centrosinistra confermato nel Lazio : La Lombardia non cambia. Dopo anni di governo del centrodestra con guida leghista al Pirellone si riconferma la stessa squadra anche se a guidarla non è più Roberto Maroni, ma Attilio Fontana. E anche il Lazio segue, per la prima volta, la stessa strada. Mai un governatore della regione della capitale era stato riconfermato, il primo è Nicola Zingaretti del centrosinistra. Elezioni regionali 2018 – Lombardia Le prime proiezioni e lo spoglio dei ...