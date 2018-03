Regionali Lazio : si potrebbe arrivare presto a nuove elezioni : Terremoto politico in vista nel Lazio o semplice boutade? A pochissimi giorni dalle elezioni che hanno visto la riconferma di Nicola Zingaretti alla guida della regione laziale, primo nella storia ad essere rieletto, la giunta potrebbe cadere ancor prima di insediarsi. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è stato Il Messaggero. L’idea di Pirozzi Attendere la proclamazione degli eletti, presentarsi da un notaio e ufficializzare le dimissioni ...

Regionali da incubo - Zingaretti senza maggioranza nel Lazio : Il sindaco di Amatrice, inciampato in quello 'scarpone' che avrebbe invece dovuto lanciarlo in una nuova e entusiasmante crescita politica. Perché rinunciarci? Non essendo strutturato, Sergio Pirozzi,...

Regionali Lazio - guerra alla Raggi e slogan anti-migranti : così la Lombardi ha fatto perdere voti al M5s. Che su Roma regge : Pur con qualche scricchiolio nei quartieri “bene”, Virginia Raggi sembra mantenere il consenso nella sua Roma. Semmai, a due anni di distanza, è Roberta Lombardi e tutto il suo “mondo” – quello che formava la cosiddetta ‘base’ – a doversi interrogare sul calo di consensi registrato dal M5S nelle roccaforti dell’ormai ex deputata. Con magra soddisfazione dei vertici del Pd Roma, i quali oggi fanno capolino come “primo partito” alle ...

Elezioni Regionali nel Lazio : centrodestra spaccato - esulta Zingaretti : Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della regione lombarda è stato eletto il candidato di centrodestra Attilio Fontana, superando con un vero e proprio plebiscito di voti Giorgio Gori che era il candidato del centrosinistra. Per quanto riguarda la Regione Lazio invece anche se di misura Nicola Zingaretti si è confermato alla guida della Pisana, ...

Nicola Zingaretti ha vinto le elezioni Regionali in Lazio : La sua vittoria è rimasta incerta per diverse ore, perché il suo vantaggio sugli altri candidati è ridotto: probabilmente non avrà la maggioranza assoluta nel Consiglio regionale The post Nicola Zingaretti ha vinto le elezioni regionali in Lazio appeared first on Il Post.

Regionali Lazio - festeggia Zingaretti : “Ora per il centrosinistra è il momento della rigenerazione” : “È il momento della rigenerazione per il centrosinistra”. Nicola Zingaretti arriva vittorioso al tempio di Adriano, in centro a Roma, nella tarda serata di lunedì 5 marzo, quando la riconferma – per la prima volta per il Lazio – a governatore della regione è ormai sicura. “L’Italia è un Paese meraviglioso” dice Zingaretti. “Ora sta vivendo un momento difficile della sua vita democratica. Io non so ...