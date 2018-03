Red Ronnie Live in Vinile torna stasera su RTL a partire dalle 21 | ma a questo giro si

Red RONNIE/ "Talent show? Artisti sopravvalutati - non sono bravi a stare su un palco a suonare" : Red RONNIE e i talent show: il conduttore radiofonico, giornalista ed esperto di musica ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi con il quale ha parlato di talent show.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Enrico Ciacci - morto il fratello chitarrista di Little Tony/ Red Ronnie pronto per l'ultimo saluto : È morto Enrico Ciacci, a insegnare al fratello Little Tony la passione per il rock'n'roll americano accompagnandolo sempre dal vivo. E' morto ieri a 75 anni di età(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Dai Foja in lizza ai David di Donatello con “A chi appartieni” ai Nomadi con grandi novità - puntata ricca stasera al Barone Rosso di Red Ronnie : Puntatone quello del Barone Rosso di Red Ronnie questa sera con ospiti Dario Sansone dei Foja e i Nomadi pronti a presentare la nuova formazione. Ma andiamo per gradi. Chi non ha sentito parlare di Gatta Cenerentola film d'animazione d'avanguardia completamente Made in Naples? Piccolo capolavoro del suo genere Gatta Cenerentola, ispirato all'omonima fiaba di Basile, riesce nel non facile tentativo di attualizzare una storia del settecento ...

Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti : Gaetano Curreri - Red Ronnie e Silvio Muccino (4 marzo) : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 4 marzo: puntata speciale per le elezioni politiche con Massimo Giletti che ospita Red Ronnie, Gaetano Curreri, Claudio Cecchetto e Silvio Muccino.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:45:00 GMT)

#RedRonnieLiveInVinile - boom su RTL 102.5 : Ma cosa sta succedendo?!? Sono le prime parole che mi vengono sempre in mente ogni volta che sento parlare o leggo del boom del mio programmino “Red Ronnie Live In Vinile”, che ha debuttato venerdì alle 22 su RTL 102.5 sia in radio che TV. Un’ora in diretta dal mio studio del Barone Rosso, opportunamente allestito con due giradischi Technics SL1200 limited edition Gold, due mixer, un paio di cuffie e soprattutto tanti vinili attorno, sul tavolo, ...

Sanremo 2018 - Red Ronnie a ruota libera sul Festival : Abbiamo incontrato il critico musicale a Sanremo, dove si trova anche quest'anno nei panni del talent scout, per fare...

90 Special - tra Red Ronnie e Nicola Savino scoppia la guerra dei video : Botta e risposta tra Red Ronnie e Nicola Savino . Tema del contendere i video e le interviste di Jovanotti mandati in onda dal presentatore durante la prima puntata di "90 Special, che ne sanno i 2000"...

Red Ronnie saluta Dolores O’Riordan con un bellissimo racconto in foto e aneddoti : 15 gennaio 2018, Dolores O’Riordan è improvvisamente volata nell’altra dimensione. Aveva solo 46 anni. L’ho incontrata per la prima volta il 12 gennaio 1995 al Roxy Bar. Mesi prima la casa discografica dei Cranberries mi aveva mandato un CD con la registrazione di “Zombie”, dicendomi che quello sarebbe stato il brano di punta del nuovo album che stavano finendo e proponendomi di ospitarli al Roxy Bar. Immediatamente dissi sì. Quando ...

Morgan contro tutti al Barone Rosso di Red Ronnie - da Baglioni a Mika ai vincitori di Sanremo Fabrizio Moro e Ermal Meta (Video) : Tra musica, confronti e parole in libertà, l'appuntamento con Morgan al Barone Rosso di lunedì 15 gennaio si è rivelato uno straordinario successo: oltre 1200 persone in contemporanea per l'intera serata hanno seguito la puntata in streaming sui profili Facebook di Red Ronnie e OM - OptiMagazine, interagendo in diretta con i protagonisti. "Stasera un Morgan allo stato brado, selvaggio, senza briglie": così Red Ronnie ha accolto nel suo studio ...