Record | un film sulla Maddalena senza | quasi | una parola di Gesù

Black Panther/ Incassi da Record per il film che piace anche a Michelle Obama : Black Panther , Incassi da record per il film che piace anche a Michelle Obama . Il nuovo supereroe Marvel registra Incassi da urlo al botteghino e riceve apprezzamenti di prestigio(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:14:00 GMT)

BABY DRIVER -IL GENIO DELLA FUGA il film Record d’incassi da domani in DVD : BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA, il film che ha incassato oltre 175 milioni di dollari in tutto il mondo, arriva finalmente in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD da domani con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Scritto e diretto dall’acclamato regista Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz), questo film dal ritmo frenetico e cool è interpretato da Ansel Elgort (Colpa delle stelle) nei panni di un giovane, abile GENIO DELLA ...