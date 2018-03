blogo

: Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: nuova coppia? - gossipblogit : Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: nuova coppia? -

(Di venerdì 16 marzo 2018)stanno insieme? E' il settimanale Spy, in edicola questa settimana, a svelare il retroscena che riguarda la figlia del tapiroforo di Striscia La Notizia e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, balzato, recentemente, alle cronache gossippare, per la sua amicizia (e difesa) di Francesco Monte, coinvolto nello scandalo canna-gate all'Isola dei Famosi. Papà Valerio sta proprio indagando, con i suoi servizi d'inchiesta, per scovare le irregolarità del gioco. Si legge: La storia di, figlia dell’inviato di Striscia La Notizia, e di, ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché caro amico di Francesco Monte, è tutt’altro che finzione. Un paradosso, semmai, considerando che i due nella realtà sono professionalmente ‘antagonisti’: lei, braccio destro del padre che quest’anno sta portando avanti la battaglia del ...