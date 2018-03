Rassegna cinema dedicata a Winterbottom

Florence Korea Film Fest - al via la Rassegna cinematografica internazionale : Da sottolineare anche i vari eventi collaterali, come la mostra fotografica a tema e gli spettacoli di danza. La rassegna 2018 sarà l'occasione anche per assegnare, da parte dell'Amministrazione ...

Torna la Rassegna dei Martedì al Cinema Italia : Arte e scienza al Cern' . L'8 maggio 'Appuntamento al parco' , commedia romantica con Diane Keaton e Brendan Gleeson. Il 15 maggio 'Gatta Cenerentola' , film d'animazione ispirato alla secentesca ...

Alle 21.00 - al Teatro Centrale - il quinto e ultimo appuntamento della Rassegna 'Identità in transito - il cinema a teatro'. : L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di arricchire l'offerta di spettacoli presenti in città con proposte di elevato livello qualitativo. "Identità in transito" , dopo la proiezione ...

Al via la Rassegna cinematografica 'Racconti italiani' : 'Racconti italiani. Tra rabbia ed evasione' è il titolo della rassegna 'Cinema e storia 2018' organizzata dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università di Udine, nell'...

Al «Cinema Teatro Impero» la primavera d'autore in una Rassegna : Spettacoli alle 18.30 e alle 20.30, tutti in prima visione nella nostra città, per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più attraversano il …

A Piacenza approda Mondovisioni - Rassegna cinematografica targata "Internazionale". : Questa convenzione è attiva dal 15 al 30 marzo compresi nei giorni del festival tra una proiezione e l'altra, ma anche nei giorni senza spettacoli, ad eccezione del sabato, secondo gli orari di ...

Cinema America - Gentiloni : "Rassegna prosegua" : Spero proprio che la rassegna del Cinema America in Piazza San Cosimato possa proseguire , sappiamo quanto bisogno c'è di cultura e di iniziativa civica nella nostra città e quanto importante sia che ...

Appuntamento con "ESSAI. Rassegna di cinema d'autore" all'UCI Cinema Fiumara : Per entrambi gli spettacoli il prezzo del biglietto sarà di 5 euro e rimarranno valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati. I biglietti sono acquistabili ...

Lunedì al Palaplip Rassegna di cinema d'animazione con "Animagia" : La rassegna fa parte del progetto " Spettacoli di Luce ", promosso dai Servizi di Progettazione Didattica, che proseguirà a fine mese al Centro Culturale Santa Maria delle Grazie con la mostra ...

Dal Sexy thriller agli spaghetti western - la Casa del cinema dedica Rassegna al regista cult Sergio Martino : Prima che Quentin Tarantino trasformasse il cinema di genere, comprese le sue derive pop-trash, in un cinema di serie A, applaudito e premiato nei festival più blasonati, quel tipo di cinema era ...

BARI - LECCE.ULTIMI DUE APPUNTAMENTI DELLA Rassegna "LA MEMORIA NELLE IMMAGINI. IL RACCONTO CINEMATOGRAFICO DELLA SHOAH" : ... sarà protagonista al Cineporto di BARI di un incontro al quale parteciperà Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo, economia DELLA cultura e valorizzazione del territorio DELLA Regione ...