Rapposelli | Renata disse | “Mio marito? Una croce che mi porterà dritta al cimitero”

Il caso di Renata Rapposelli raccontato in un minuto : Il caso di Renata Rapposelli raccontato in un minuto Quarto Grado Files ripercorre la vicenda della pittrice 64enne trovata morta il 10 novembre scorso nelle campagne di Tolentino Continua a leggere L'articolo Il caso di Renata Rapposelli raccontato in un minuto proviene da NewsGo.

Il caso Renata Rapposelli raccontato in un minuto : Quarto Grado Files , la video rubrica legata al programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, si è occupato del caso Renata Rapposelli . La pittrice 64enne scompare nel nulla il 9 ottobre 2017 da Giulianova , Teramo, . La donna, che viveva ad Ancona, si era recata nella cittadina per ...

Assassinio Renata Rapposelli - per il Gip di Ancona esiste un duplice movente : Teramo - E' un duplice movente quello che il gip di Ancona, nelle 55 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare, individua a carico di Simone e Giuseppe Santoleri, rispettivamente figlio ed ex marito di Renata Rapposelli, arrestati ieri, in relazione alla morte della donna, con l'accusa di concorso in omicidio volontario e sottrazione di cadavere. Non vi sarebbero solo questioni economiche, "esplose nel mese di giugno 2017, ...

Macerata - la pittrice Renata Rapposelli è stata uccisa dall'ex marito e dal figlio : Renata Rapposelli è stata uccisa da Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente ex marito e figlio. I due sono arrestati dai carabinieri, erano già indagati per l'omicidio della pittrice abruzzese ...

A «Chi l'ha visto?» i casi di Rosa Di Domenico e Renata Rapposelli

Renata Rapposelli - così hanno incastrato i due indagati (figlio ed ex marito) : Il giorno in cui si sono perse le tracce di Renata Rapposelli sono successe due cose. La prima è che alle 15,39 il cellulare della donna si è sganciato dalla connessione dati per poi riconnettersi più tardi ad...

Omicidio di Renata Rapposelli. Arrestati Giuseppe e Simone Santoleri : Svolta nelle indagini sull’Omicidio della pittrice di Ancona. I Carabinieri hanno tratto in arresto il figlio e l’ex marito. Giuseppe