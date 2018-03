Rai | dopo le elezioni un terremoto ' Teme anche Francesca Fialdini | ma è molto stimata in

Domenica flop : E’ arrivata la felicità rimane su Rai1 ma dopo la Parodi (che perde 30 minuti) : Claudia Pandolfi a E' arrivata la felicità Ennesimo cambio di programma. E’ arrivata la felicità 2 non andrà più in onda nel sabato sera di Rai2 ma rimarrà su Rai1. La novità però è che la fiction sarà trasmessa nel pomeriggio festivo subito dopo Domenica In evitando dunque l’impervio prime time del sabato sera (per la gioia di Milly Carlucci e Ballando con le Stelle che si sarebbero ritrovati contro un programma di Rai1 su ...

“Con te non ci dormo… levati dai piedi”. Isola : è un secco ‘no’. Dopo tanti pettegolezzi - in Honduras è tempo di austerity (e castità). Un letto fresco - morbido e profumato - ma all’idea di condividerlo il naufrago se l’è data a gambe. Imbarazzo e gelo nel mar dei CaRaibi : Voci e pettegolezzi a non finire all’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni Eva Henger ha lanciato l’ultimo missile, affermando che in Honduras due naufraghi impegnati hanno consumato un rapporto clandestino. I nomi che sono stati fatti sono stati diversi: Amaurys Perez e Cecilia Capriotti e sempre il pallanuotista ma questa volta con Alessia Mancini. Intanto in Italia è imperversata la bufera, tanto che anche la moglie del ...

Loro - film di Paolo Sorrentino su Berlusconi/ Video tRailer : il ritorno al cinema dopo l'esperienza in tv : È uscito il teaser trailer di "Loro", il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi, interpretato dall'attore Toni Servillo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:26:00 GMT)

Torino : dopo la rinuncia alla fiction Rai da 180 puntate - i freelance restano senza lavoro : Passano i giorni ma la perdita di un'opportunità di lavoro per molti , 65 lavoratori interni alla Rai e altrettanti esterni, che avrebbe portato a Torino 'Il Paradiso delle signore', la fiction di Rai ...

Giucas Casella e CRaig Warwick/ Isola dei Famosi - faccia a faccia tra sensitivi dopo la lite (Domenica Live) : Giucas Casella e Craig Warwick: i due sensitivi si confrontano nello studio di Domenica Live dopo la lite in diretta tv nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Macerata - exploit della Lega dopo i fatti di cronaca legati a Pamela e Luca TRaini : Macerata, exploit della Lega dopo i fatti di cronaca Legati a Pamela e Luca Traini Matrix analizza la risposta degli elettori a seguito dell’omicidio e la conseguente sparatoria. Continua a leggere L'articolo Macerata, exploit della Lega dopo i fatti di cronaca Legati a Pamela e Luca Traini proviene da NewsGo.

Fq Millennium - abortire in Italia - tra medici obiettori e attiviste pro vita : “È un delitto - dopo staRai malissimo” : Era il 22 maggio del 1978 quando in Italia fu promulgata la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, dopo un’aspra battaglia che spaccò in due il Paese. A quarant’anni di distanza però il diritto all’aborto è tutt’altro che garantito. Per molte donne è addirittura negato. Il nodo è quello dell’obiezione di coscienza di medici e infermieri: in Italia la percentuale di professionisti che oggi si ...

Caos Rainbow Six Siege dopo Operazione Chimera - quando Ubisoft risolverà i problemi : Il 6 marzo è cominciato l'attesissimo Anno 3 per Rainbow Six Siege con l'aggiornamento Operazione Chimera e l'evento Outbreak. Introduce diverse novità, come la nuova unità speciale di difesa chimica, biologica, radioattiva e nucleare (CBRN) con due nuovi operatori disponibili nel roster per la modalità multigiocatore, utilizzabili anche nell’evento Outbreak insieme ad altri operatori classici. Vengono rispettivamente dalla Francia e dalla ...

OpeRai travolti da un Tir - dopo l'incidente sull'A10 più sicurezza per gli opeRai : A seguito del tragico incidente avvenuto sull'A10 tra Albisola Superiore e Celle Ligure - che ha comportato la morte di due operai della cooperativa San Giovanni di Novi Ligure e di altri 5 feriti - ...

Rai - Marano in pole position Direttore generale dopo Orfeo Poltrone calde in viale Mazzini : Spoils system del sistema di potere televisivo pubblico renziano, già traballa il ruolo guida di Direttore generale della Rai, con un Mario Orfeo che... Segui su affaritaliani.it

"Quelli che... Dopo il Tg" - su Rai 2 il nuovo programma con Luca e Paolo : Lunedì 5 marzo, alle 21:05, il debutto in diretta del nuovo programma satirico targato Rai 2, "Quelli che... Dopo il Tg". La collaudata squadra di "Quelli che... il calcio" supera la linea...

Orfeo verso Mediaset o Repubblica. E la Maggioni... Danze aperte in Rai : chi se ne va (e dove) e chi resta Dopo il voto parte il risiko della televisione pubblica : La débâcle di Matteo Renzi e del Pd, che ha assunto dimensioni catastrofiche, avrà sicuramente ripercussioni sull’ente televisivo pubblico che da sempre è al centro degli appetiti dei partiti, gestendo l’informazione statale Segui su affaritaliani.it

Morto Enzo Lippolis : l'archeologo stroncato dopo l'intervista su Rai3 Video : Ecco cosa aveva dichiarato sul suo futuro Massimo Gramellini lo aveva invitato per festeggiare l'eccellente risultato appena ottenuto dalla Sapienza, prima al mondo per gli studi classici nella ...

