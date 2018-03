Raffaele Sollecito | ' Non riesco a trovare una brava ragazza | i genitori non si fidano'

Raffaele Sollecito : “Le brave ragazze sono spaventate da me. Io vorrei ricominciare la mia vita normalmente” : Raffaele Sollecito si racconta al Mirror a quasi tre anni dalla sua assoluzione per l’omicidio di Meredith Kercker: “Ho vissuto periodi in cui si avvicinavano persone che erano affascinate dalla mia aura dark. La brava ragazza è spaventata da me. Quando mi frequentavo con una brava ragazza c’era sempre un componente della famiglia preoccupato. Io vorrei ricominciare la mia vita normalmente”. “Le spese che abbiamo ...

