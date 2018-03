Rad Rodgers - recensione

Rad Rodgers è in arrivo per PS4 e Xbox One : Finanziando un gioco come Rad Rodgers, Kickstarter riporta in auge un platform per PC ispirato a classici come Commander Keen, Conker, Ruff'n'Tumble e Jazz Jackrabbit.Lo sviluppatore Slipgate Studios e il publisher THQ Nordic lanceranno il 21 Febbraio Rad Rodgers per PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X. Il prezzo è di 19,99 euro - tutti i possessori della versione PC riceveranno un aggiornamento gratuito (che fa già parte della versione ...