Quindici motivi per cui la notte ti fa bella

vanityfair

: @pepecchio Io non voglio governare con i 5stelle, non sarebbe giusto e per tanti altri motivi che sappiamo. Ma Renz… - vitelesca : @pepecchio Io non voglio governare con i 5stelle, non sarebbe giusto e per tanti altri motivi che sappiamo. Ma Renz… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) «Join the Sleep World, Preserve the Rhythms to enjoy life» è il claim scelto quest’anno per la Giornata Mondiale del Sonno che si festeggia oggi 16 marzo. Un invito, dunque, a rispettare i ritmi circadiani per migliorare la qualità della vita. Un invito che sembra essere fatto su misura per gli italiani che ritengono il sonno (21,6%) al pari della cucina, elemento essenziale per il benessere personale, secondo solo alla natura (32,8%). È quanto emerge da un’indagine dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia svolta dall’azienda PerDormire, leader nella produzione di materassi e sistemi letto, sul rapporto tra gli italiani e il sonno. L’indagine, inoltre, sottolinea come il 65% dichiari di sentirsi «padrone della propria giornata» dopo una lungadi sonno, per il 30% è ricorrente il sentimento di sentirsi «in colpa» al mattino, come se le ore spese di sonno avessero ...