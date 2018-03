Questo sottomarino elettrico a tre posti esiste davvero

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) È un’idea che viene dall’Olanda, per la precisione dalle creativi menti di Dan Pool e del suo socio Filip Jonker. Loro, all’inizio, di come si potesse realizzare un sommergibile sapevano poco o nulla, ma si erano innamorati di “un’invenzione” della marina inglese, gli Sleeping Beauty“, Motorised Submersible Canoe. Cos’erano? Erano mezzi per trasportare un subacqueo in brevi esplorazioni e incursioni, lunghi circa 4 metri, ad alimentazione elettrica, un motore da 0.5 cv. Velocità massima 4,4 nodi (circa 8 km/h) e 3,1 di crociera, per circa 40/50 km di autonomia. A cosa servivano? Portavano a bordo 1,6 kg di esplosivo da applicare alle carene delle navi e degli obiettivi nemici. Partendo da quell’idea, Dan Pool e Filip Jonker, nel 2015, hanno pensato di realizzare qualcosa di molto simile con lo scopo primario di utilizzarlo per andare a cercare e recuperare tesori sommersi. Ora ...