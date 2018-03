Questo è ciò che il colore dei tuoi occhi può rivelare sul tuo livello di fascino

Manchester United - Mourinho non fa drammi : “Questo è il calcio…”. Intanto De Boer : “Ha speso così tanto per…” : Manchester United, Mourinho- Non fa drammi Josè Mourinho dopo l’eliminazione del Manchester United dalla Champions League ad opera del Siviglia di Vincenzo Montella. Il tecnico portoghese, nel post gara, ha sottolineato: “Non facciamo un dramma per quanto è accaduto. Questo è il calcio, non è la fine del mondo. Non penso che la nostra gara […] L'articolo Manchester United, Mourinho non fa drammi: “Questo è il ...

United - Mourinho : "Non è la fine del mondo - Questo è il calcio" : Il tecnico portoghese dopo il ko col Siviglia e l'uscita dalla Champions: "Non è la prima volta per il club..."

“Alessia è complice. È una vergogna”. Isola dei Famosi - (un’altra) bufera. Spunta un video che dimostra il ‘fattaccio’. “Franco - c’entra lui…”. E - dopo Questo - parola ‘fine’? : Prima il canna gate. Poi le accuse di omofobia di Craig a Franco. Quindi una sequela incredibile di sfortunate uscite modello cavallette più rane di biblica memoria. Come se non bastasse ecco una nuova batosta sui naufraghi, Isola, Alessia, Stefano e compagnia bella. In sostanza, il programma sarebbe più falso delle teste di Modigliani. A lanciare la bomba è lmadre di una aspirante naufraga non ci sta. Carolina Sellitto Pattender denuncia ...

Se Questo è pesto - lo chef Bottura e la ricetta con... menta e briciole : Tutto è iniziato lunedì quando lo chef stellatissimo , nel 2016, la sua Osteria Francescana di Modena risultava il migliore ristorante al mondo, ha pubblicato per Vice la sua ricetta del pesto , già ...

“No! Non potete farci Questo”. Grey’s Anatomy - altri due addii eccellenti. L’annuncio della produzione fa infuriare i fan del medical drama : chi va via (purtroppo) : altri due addii eccellenti per Grey’s Anatomy, una serie non nuova a bruschi abbandoni. Questa strada è stata già percorsa Lexie Grey e Mark Sloan, la prima morta nel finale della ottava stagione, l’altro nella premiere della nona. Poi era stata la volta Sandra Oh alla fine della decima stagione, da Patrick Dempsey (il dottor Stranamore) e dall’attrice che interpretava Cristina, tre dei membri più importanti del ...

Pizzul - cronista non narratore : quanto manca la tua voce in Questo calcio : Dopo l'ultima telecronaca si è visto in veste di commentatore, ma quello non era il suo ruolo: gli mancavano i fatti della cronaca e non si beava dei commenti chilometrici. Domani, a Cormons, con lui,...

Tommasi : «E' giusto fermare il calcio in Questo momento» : Le parole di Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, sul lutto che ha sconvolto il mondo del calcio italiano e non solo

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio Questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...

Fattorini cibo a domicilio - a Bologna nuovo sciopero. “Vogliono pagarci a cottimo. Ma Questo non è un hobby” : Venerdì sera i Fattorini del food delivery di Bologna scioperano di nuovo. La protesta, si legge nel comunicato di Riders Union Bologna, arriva “dopo mesi di iniziative e pressioni nei confronti delle aziende e delle istituzioni cittadine per il miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza. Nonostante l’impegno da parte del Comune ad aprire una trattativa tra le piattaforme e i cicloFattorini autorganizzati in Riders Union, che ...

“Ho il cancro”. L’annuncio choc del noto attore lascia il pubblico impietrito. “Spero di avere a disposizione ancora qualche anno su Questo pianeta” - dice con molta serenità. Ha scoperto di essere malato durante una semplice visita di routine. Straziante : Ha postato un video online e ha rivelato ai suoi fan una cosa terribile: sta lottando con un cancro alla prostata. Il suo pubblico, che lo adora, è rimasto allibito di fronte a una notizia tanto terribile. Nessuno si aspettava che il mitico autore, attore e regista Stephen Fry. Come Fry stesso ha confessato, ha scoperto di avere un tumore poco prima di Natale. Di recente, poi, si è sottoposto a un intervento per la rimozione della prostata. “Il ...

La leonessa e il cucciolo di antilope : nascita di un amore? L’istinto materno di Questo felino spiazza tutti : Parco nazionale Kruger, nel nord-est del Sudafrica, una leonessa viene filmata in compagnia di quello che sembra essere il suo prossimo spuntino. Il felino però spiazza tutti e, mosso da un istinto materno, cura amorevolmente il cucciolo, leccandolo e trasportandolo delicatamente così come potrebbe fare con un piccolo leoncino L'articolo La leonessa e il cucciolo di antilope: nascita di un amore? L’istinto materno di questo felino spiazza ...

“Un bruciore insopportabile’’. La tua vagina “va a fuoco” e ormai odi il sesso. Credi che sia una cosa mentale (e passeggera) ma non è così. Solo che ti vergogni a parlarne perché ti senti “diversa”. Non ci scherzare : 15 donne su 100 hanno Questo problema serio e fare qualcosa subito è indispensabile : Si chiama vulvodinia ed è un problema serio. Di che si tratta? Del dolore che provano moltissime donne quando fanno sesso. Se anche voi capita o è capitato, sappiate che non siete Solo: soffrono di vulvodinia 15 donne su 100. Risultato: le donne in questione, per non soffrire, evitano di avere rapporti sessuali. Ma è sbagliato. Il problema va affrontato e curato senza vergogna. Approfondiamo. Come si manifesta la vulvodinia. Inizia con un ...

TOTTI DA 200 MILIONI / L'ex capitano della Roma : in Questo calciomercato pazzo costerei molto e Spalletti... : TOTTI da 200 MILIONI, L'ex capitano della Roma ora dirigente ha parlato di una sua eventuale valutazione ai giorni nostri. Si è tolto anche un sassolino dalla scarpa su Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:27:00 GMT)