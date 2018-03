Quei 55 giorni in cui tentammo di salvarlo | contro tutto e tutti

huffingtonpost

: Adriana Faranda era nel commando delle BR che il 17 marzo 1978 sequestrò #AldoMoro e uccise 5 uomini della scorta.… - RaiNews : Adriana Faranda era nel commando delle BR che il 17 marzo 1978 sequestrò #AldoMoro e uccise 5 uomini della scorta.… - Raiofficialnews : #16marzo1978. In via Mario Fani a Roma si scrive una delle pagine più buie della storia d'Italia. A 40 anni dal rap… - Raiofficialnews : 'Quei 55 giorni che cambiarono la nostra storia' A 40 anni dal sequestro di #AldoMoro, @RaiNews dedica un palinsest… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Quel 16 marzo del 1978 mi recai alla Camera prima delle 9 perché eravamo di fronte ad un problema politico di primaria grandezza. La mediazione fra Moro e Andreotti, fra Moro e le correnti di centro-destra della DC era fondata su un do ut des: la destra della DC lasciava passare un governo delatipico rispetto alla logica della divisione del mondo in due blocchi, con il PCI che non entrava nel governo ma sostanzialmente nella maggioranza, ma per contrappasso l'esecutivo era composto dai leader delle correnti DC, compresi quelli più chiacchierati. In effetti il più chiacchierato di, vedi i suoi comprovati rapporti con Sindona, era proprio Andreotti. Moro in un certo senso ripeteva la stessa operazione fatta ai tempi del centro-sinistra con il PSI: lavorava per la realizzazione dell'apertura al PCI ma nel contempo garantiva l'unità della DC e ...