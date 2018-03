Quanti migranti contro l' ItaliaVanno tutti espulsi La letteraFirenze | il caso

affaritaliani

(Di venerdì 16 marzo 2018) LA LETTERA AD AFFARI/ Sono un giovane imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e non ho paura di dirlo: in un paese normale un extracomunitario che si permette di dichiarare guerrail paese che lo ospita deve essere immediatamente espulso. Purtroppo però in Italia le istituzioni più importanti si fanno mettere i piedi in testa e si sottomettono a chiunque l’importante è che non sia italiano. Segui su affaritaliani.it