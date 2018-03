Quando l' ignoto irruppe nella nostra vita e nella politica del paese

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Di quel maledetto 16 marzo di quaranta anni fa ricordo il clima. Quella sensazione di paura che un mondo affacciato sull'non sapeva come amministrare. L'angoscia per la sorte di Moro. Il dolore per gli agenti sterminati. Tutto questo era ovvio. Ma quel dolore e quell'angoscia erano la linea di un confine che stavamo attraversando, e che ci avrebbe portato fin chissà dove. Era l'inedito che entrava a far parte dellae delladel. L'inizio di un viaggio che ci avrebbe portato lontano da noi.Personalmente, ricordo la prima telefonata, la corsa in auto verso l'ufficio, l'illusione di trovare riparo in una sede di partito. Come se potesse esservi un "castello" (metafora tipicamente morotea) in cui ci si potesse asserragliare. Per difendersi, forse. O anche solo per essere noi stessi, come capivamo che poteva ora -forse per la prima volta- venir messo in ...