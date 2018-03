Quando l’altoparlante della MM ci informò dell’agguato a Moro

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) La mattina del 16 marzo mi alzai presto nonostante la sera precedente avessi fatto tardi alla piccola festa per il mio compleanno. Di buon'ora arrivai a Milano e raggiunsi Carlo Fusaroli, uno dei fondatori dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo, che voleva parlarmi di un'opportunità di stage estivo al Mattino di Padova, che avrebbe esordito in edicola un paio di settimane dopo. Poi, prima delle 11, raggiunsi a piedi la stazioneMM di piazzale Loreto. Sulle banchineLinea Rossa erano assiepati in centinaia, molti più di quanti ne trovassi di solito a quell'ora. "Niente treni", mi disse un ragazzo che conoscevo di vista. "Non ne passano da mezz'ora". Non esistevano i cellulari, nel 1978, e le radioline a transistor non ricevevano trenta metri sotto il piano stradale. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo. Finché dagli altoparlanti una voce lesse il ...