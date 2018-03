Quando la chirurgia finisce in diretta su Snapchat : “Non abbiamo mai avuto così tante tecnologie che migliorano la medicina e l’assistenza sanitaria”. Parole e musica di Shafi Ahmed, medico al The Royal’s London and St. Bartholomew’s Hospitals e fondatore di Medical Realities. Ma soprattutto il primo chirurgo ad aver trasmesso live un’operazione su Snapchat. È stato lui ad aprire la prima edizione di Wired Health. “Siamo abituati”, ha spiegato, ...

Gabriel Garko : “Ho sofferto molto Quando mi dicevano di aver fatto eccessivo ricorso alla chirurgia estetica” : Gabriel Garko si è raccontato a Gay.it in una lunga intervista. Dalla presunta omosessualità alla chirurgia estetica, l’attore non si risparmiato: “Quella fu l’unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai sull’aspetto esteriore“, ha detto Garko riferendosi alle polemiche nate in seguito a una sua apparizione televisiva dopo la quale in molti sostenevano ci fosse stato un ...

“Ma che ha fatto?!”. Tracollo choc : l’attore sex symbol ormai irriconoscibile. Tutti attendono con ansia il suo arrivo - poi - Quando sale sul palco del super evento - al pubblico viene un colpo. Il volto è deturpato dalla chirurgia e del ‘bonazzo’ di un tempo non c’è neanche l’ombra. Poveri noi : Tutti, da sempre, sono d’accordo su una cosa: è un figo spaziale. Universale. Unico. Irripetibile. Solo che c’è un piccolo problema: all’ultima apparizione pubblica il figo in questione è apparso completamente stravolto, diverso, invecchiato, “plastificato” e il pubblico è rimasto senza parole. Orde di donne con le mani nei capelli: nessuna può accettare che uno come lui abbia avuto un Tracollo come quello che Tutti abbiamo visto. Sembra ...