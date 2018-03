Pyeongchang | squalifica a vita per due sciatori sudecoreani per violenza sessuale

Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : la Norvegia stupisce tutti nel team pursuit maschile. Italia squalificata : Nel Gangneung Oval è la Norvegia ad esultare nella finale dello Speed skating maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Havard Bokko, Simen Spieler Nilsen e Sverre Lunde Pedersen si sono laureati campioni a Cinque Cerchi precedendo, al termine di una finale lottatissima, i padroni di casa della Corea del Sud con il crono di 3’37″32. Irresistibile la progressione degli scandinavi che, nelle ultime 5 tornate, hanno ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Pyeongchang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. Titoli per Norvegia al maschile e Giappone al femminile - Italia maschile squalificata : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

Pyeongchang - le azzurre dello short track : Corea squalificabile : PyeongChang , Corea del Sud, , 21 feb. , askanews, La finale della staffetta 3000 metri dello short track femminile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang ha regalato all'Italia una medaglia d'...

Short track - Olimpiadi Pyeongchang 2018 : anche la Corea del Sud andava squalificata? L’Italia avrebbe vinto l’oro in staffetta… : E’ successo di tutto nella finale della staffetta femminile di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha vinto la medaglia d’argento dopo le squalifiche di Cina e Canda, mentre la Corea del Sud si è aggiudicata l’oro (bronzo all’Olanda, vincitrice della Finale B). La sensazione, tuttavia, è che anche le asiatiche potessero meritare una penalizzazione. Riguardando attentamente le immagini ...

LIVE Short track - Olimpiadi Pyeongchang 2018 in DIRETTA : ARGENTO ITALIA nella staffetta!!! Squalificate Cina e Canada. CHE EMOZIONE!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importantissima giornata di gare nella Gangneung Ice Arena. Lo Short track torna in scena sul ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e lo fa con specialità in cui l’ITALIA spera di ottenere grandissimi risultati. Sarà il giorno della staffetta femminile dove le nostre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei e Lucia Peretti andranno a caccia di una medaglia ...

LIVE Short track - Olimpiadi Pyeongchang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana chiude settima nella finale A dei 1500m - Confortola ottavo nei 1000m - squalificata Valcepina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Arianna Fontana tornerà sul ghiaccio dopo il trionfo a Cinque Cerchi dei 500 metri. La Freccia bionda dello Short track italiano si esibirà dunque sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena pronta ad ottenere un altro grande risultato. A farle compagnia in questa impresa ci sarà Martina Valcepina che, uscita delusa ...

