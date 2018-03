PyeongChang 2018 | Italia del para ice hockey per il bronzo Azzurri sconfitti in

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : venerdì 16 marzo. Programma - orari e tv. Tutti i titoli di giornata : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. venerdì 16 MARZO: 01.35 CURLING " Tie-break 02.00 BIATHLON " Sitting, 12,5km , ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Corea del Sud - finale per il bronzo. Data - programma - orari e tv : L’Italia dello Sledge hockey lotterà per conquistare una storica medaglia di bronzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale affronterà la Corea del Sud in un incontro che potrebbe rivelarsi leggendario: per la prima volta siamo in corsa per salire sul podio a cinque cerchi, ce la dovremo vedere contro i padroni di casa in un incontro che si preannuncia davvero molto equilibrato e intenso. Planker e compagni ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : USA troppo forti per l’Italia. Azzurri contro la Corea del Sud per uno storico bronzo! : L’Italia è stata sconfitta nettamente dagli USA nella semifinale del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale non ha potuto nulla contro la corazzata a stelle strisce: i Campioni Paralimpici e del Mondo non ci hanno lasciato alcuno scampo, dominando per tutto l’incontro e imponendosi per 10-1. Gli Azzurri ora affronteranno la Corea del Sud (ko contro il Canada per 7-0) nella finale ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : giovedì 15 marzo. Programma - orari e tv. Tutti i titoli di giornata : giovedì 15 marzo sarà una giornata davvero ricca alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con l’assegnazione di diverse medaglie. Di seguito il Programma dettagliato e Tutti gli orari di giovedì 15 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. giovedì 15 MARZO: 01.35 CURLING – Round robin (quindicesima ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara giovedì 15 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : giovedì 15 marzo l’Italia sarà protagonista alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sulla squadra di sledge hockey che gioca la semifinale contro gli USA. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di giovedì 15 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di mercoledì 14 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI mercoledì 13 marzo SCI ALPINO SLALOM GIGANTE FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe Melissa Perrine / Christian Geiger SLALOM GIGANTE FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Mollie Jepsen SLALOM GIGANTE FEMMINILE – SITTING Momoka Muraoka Linda van Impelen Claudia Lösch SLALOM GIGANTE MASCHILE – ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal conquistano l’oro nello slalom gigante. I risultati di giornata : La quinta giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben dodici nuovi titoli, sei nello sci alpino ed altrettanti nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Lo slalom gigante della categoria ipovedenti ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia, grazie alla coppia formata da Giacomo Bertagnolli e dalla guida ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 - Giacomo Bertagnolli rompe la maledizione! E’ ORO in gigante! : Giacomo Bertagnolli si conferma l’uomo copertina per l’Italia alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo l’argento in superG ed il bronzo in discesa libera, l’azzurro, coadiuvato dalla guida Fabrizio Canal, ha conquistato una medaglia d’oro magistrale in gigante (categoria ipovedenti), riportando all’Italia sul gradino più alto del podio 8 anni dopo il trionfo di Francesca Porcellato nello sci di ...

