Pubblicità ingannevole | maximulta a Tim

Pubblicità ingannevole sulla fibra ottica - maxi multa da 4 - 8 milioni per Tim : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la Tim per Pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica perché ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni.Continua a leggere

Pubblicità ingannevole sulla fibra ottica : multa da 4 - 8 milioni per Tim : Maxi multa per Telecom Italia Spa. L'Antitrust, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sanzionato la compagnia telefonica per pratica commerciale scorretta, con una multa da 4,8 milioni di euro...

Tim - multa Antitrust da 4 - 8 milioni per Pubblicità ingannevole sulla fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

Tim - multa Antitrust da 4 - 3 milioni per Pubblicità ingannevole sulla fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

Fibra ottica - dall’Antitrust 4 - 8 milioni di multa a Tim per Pubblicità ingannevole : L’Antitrust ha multato Tim per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in Fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della Fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime ...