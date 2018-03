Prostituzione nei centri per massaggi cinesi | 13 arresti nel Nord

Regolamentare e tassare la Prostituzione - per Salvini bisogna 'riaprire le case chiuse - come nei paesi civili' : " Regolamentare e tassare la prostituzione come nei paesi civili, riaprendo le ' case chiuse '. Ne sono sempre più convinto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini , su Twitter riapre il tema ...

Regolamentare e tassare la Prostituzione - per Salvini bisogna "riaprire le case chiuse - come nei paesi civili" : "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei paesi civili, riaprendo le 'case chiuse'. Ne sono sempre più convinto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter riapre il tema della legalizzazione della prostituzione, 60 anni dopo la "legge Merlin"Era il 20 settembre 1958 quando entrava in vigore la norma che chiudeva le case di tolleranza. Un decennio prima, il 16 agosto 1948, la senatrice socialista Angelina ...