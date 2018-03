Proposte di matrimonio e ricatti in Grey’s Anatomy 14×15 | Alex e Jo a nozze nel finale di

optimaitalia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Con l'episodio di Grey's14x15 è stata aperta la strada a quello che potrebbe essere un nuovotra i personaggi del medical drama, probabilmente da mettere in scena neldi stagione come accaduto per la dodicesima.L'ultimoregistrato in Grey'sè infatti quello del season12x24, che ha visto Amelia e Owen convolare adopo le titubanze di lei.rapidamente celebrato ed altrettanto rapidamente finito perché arrivato troppo in fretta e su poche basi. Diversa invece è la storia die Jo, insieme ormai dalla nona stagione e capaci di attraversare tra molti alti e bassi le peggiori crisi: ora che tutti gli ostacoli alla costruzione di una vita insieme sono stati superati dopo la morte di Paul Stadler, che teneva inchiodata Jo al suo precedente, nulla impedisce di mettere su famiglia, nemmeno le legittime ...