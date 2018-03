Pronti per un nuovo gestore telefonico? Via a ‘Iliad’

Trump : dobbiamo essere Pronti per le guerre stellari : Trump: dobbiamo essere pronti per le guerre stellari Donald Trump sembra avere le idee chiare, prepara un esercito dello spazio pronto ad un eventuale guerra stellare. Presto conquisteremo Marte afferma Donald Trump, e potremmo aver bisogno di forze armate spaziali», parlando ai soldati della Marine Corps Air Station Miramar di San Diego. Un commento alla Trump, che potrebbe tuttavia cambiare il corso della ...

Sfida tra Real e Barca per il talento del Siviglia : Pronti 30 milioni per portarlo a Madrid : Il difensore del Siviglia classe '95 Clément Lenglet è in uscita dal suo club, su di lui è forte la pressione del Barcellona ma, riporta il sito sport.es , il Real Madrid è pronto a inserirsi nella trattativa dicendosi disposto a pagare 30 milioni della clausola prevista nel contratto del talento francese 22enne. Il difensore in passato era ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Falun. Si assegnano le coppe : Weng e Klaebo Pronti per la festa? : Sarà festa norvegese anche in Svezia. Heidi Weng tra le donne e Johannes Hoesfjot Klaebo sono pronti a riportare la sfera di cristallo dello sci di fondo in Norvegia. Mancano solo i dettagli, da sistemare nello Svenska Skidspelen di Falun, la finale della Coppa del Mondo, per il secondo trionfo consecutivo della 26enne di Enebakk, che ha pagato a caro prezzo alle Olimpiadi gli sforzi fatti per trovarsi a tre gare dalla fine con 153 punti di ...

800 kg di salumi scaduti Pronti per essere venduti : sequestrati : Circa 800 chili di salumi scaduti sono stati sequestrati dai carabinieri forestali in un’azienda all’ingrosso di salumi e formaggi di Ruvo di Puglia. I salumi – secondo i carabinieri – stavano per essere immessi sul mercato. Dai controlli è emerso che i salumi erano già stati ritirati dal mercato dalla ditta produttrice del Nord Italia e conferiti ad un’azienda della provincia di Lodi per la loro trasformazione in ...

SALVINI - “Pronti A IGNORARE TETTO 3%”/ E su Juncker : “Preoccupato per l'Italia? Mi dispiace per lui” : SALVINI, "mai nella vita con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un governo col Pd. La strategia: un governo sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Gianicola De Leonardis : "Pronti per una nuova mobilitazione contro le trivelle" : ... le istituzioni locali, le associazioni, i cittadini dall'altra, mobilitati in difesa non solo dell'integrità del nostro mare, ma anche del presente e del futuro della nostra economia, del nostro ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano Pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano Pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

Di Maio - nuovo appello per il governo : 'Siamo Pronti al confronto' - : Il leader del M5s cita l' auspicio del cardinale Bassetti della Cei . "Vogliamo rispettare il mandato che ci hanno affidato", ha scritto. Anche Salvini annuncia: "Farò di tutto per fare il premier, ma ...

Ottavia - Palmacci : «Pronti per ripartire alla grande» : ROMA - L'Ottavia scalda i motori e si prepara a rituffarsi nel campionato. I classe 2002 del tecnico Fabio Palmucci stanno dando vita ad una grande stagione, appaiati alla Css Tivoli in seconda ...

La primavera è alle porte : Pronti per una dieta che riattivi il metabolismo? : Tra quale giorno entrerà la primavera, la stagione più attesa e desiderata da tutti. Il momento ideale per mettersi a dieta e seguire un regime alimentare sano e mirato per arrivare in ottima forma durante l’estate. Non è mai troppo tardi per smaltire quei chili di troppo accumulati durante l’inverno, la dottoressa Carla Lertola ci spiega perchè molte perone decidono di dimagrire durante questa stagione. Le temperature risalgono, ci ...

Chi vincerà stasera Masterchef 7? Simone - Kateryna o Alberto Pronti per la finale : A prima vista la migliore è sicuramente Kateryna, o almeno quella che ha avuto un percorso più lineare. Poche volte in difficoltà, anche se la più emotiva dei tre, è sempre riuscita a ottimizzare le prove, nonostante abbia ammesso più volte di non conoscere bene la cucina italiana. Simone e Alberto invece sono gli eterni rivali, hanno sperimentato più volte la tensione: basta vedere le volte in ...

Salvini : "Pronti a governare - speriamo" : 14.16 Al governo? "Noi ci prepariamo": così Salvini a chi glielo chiede,poi,pensando a Mattarella: "Ha ragione, gli interessi del Paese e degli italiani vengono prima di ogni altro calcolo politico Aggiunge di avere già "le proposte per i futuri presidenti di Camera e Senato, vediamo chi ci sta"."Niente accordi organici con Pd, M5S, Boldrini; lavoriamo al programma". "La proroga di cariche dello Stato nel silenzio M5S fa venire il dubbio: ...