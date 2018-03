Programmi TV di stasera | venerdì 16 marzo 2018 Rai3 ricorda Aldo Moro con il docu-film

Stasera in tv - oggi 16 marzo 2018 : guida TV - film tv - Programmi tv - reality : Cosa c’è Stasera in tv, 16 marzo 2018? Ecco i film e programmi tv di oggi, venerdì 16 marzo 2018 sulle principali reti in chiaro. Leggi le proposte di Cube Magazine, la nostra guida alla programmazione dei film in onda oggi sul digitale terrestre trasmessi in prima e seconda serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Stasera in tv, 16 marzo 2018, su Rai Rai 1 Sanremo Young Finale del talent per i millennials della nuova generazione, punta diritto alla ...

Programmi TV di stasera - giovedì 15 marzo 2018. Su Rai3 «La leggenda degli uomini straordinari» : La leggenda degli uomini straordinari Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Genitori e Figli: Mentre indagano sull’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della Capitana torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Per distrarla Cecchini si offre di portarla fuori, ma subito ne perde ...

Stasera in tv - oggi 15 marzo 2018 Rai 1 Alle 21:25 torna su Rai 1 Don Matteo 11 con l'episodio 7 intitolato Genitori e figli ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 14 marzo 2018. Su Rai2 debutta Il Cacciatore : Il Cacciatore Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Penultima puntata dello show musicale di Antonella Clerici, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. I sei talenti in gara, oltre a interpretare brani celebri della storia del Festival della Canzone Italiana, si esibiranno in duetto con gli artisti dell’Academy. Per l’occasione Rocco Hunt canterà Nu journo buono, Iva Zanicchi Zingara, Marco Masini Ci vorrebbe il mare, Mietta Vattene amore, i Ricchi ...

Stasera in tv - oggi 14 marzo 2018 Rai 1 Sanremo Yang alle ore 21:25, imperdibile serata i 6 talenti, oltre a interpretare brani celebri ...

Programmi TV di stasera - martedì 13 marzo 2018. Su Rai2 ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile : Amadeus in Stasera tutto è possibile Rai1, ore 21.25: E’ arrivata la felicità 2 – 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2017 con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi. Prodotta in Italia. Quando hai cambiato acconciatura: Angelica perde una ciocca di capelli e così, supportata da Valeria e Giovanna, decide di radersi a zero e indossare una parrucca. Orlando, intanto, scopre che Angelica ha invitato alle nozze anche il medico che la ...

Stasera in tv - oggi 13 marzo 2018 Rai 1 Alle ore 21:25 un nuovo appuntamento con la fiction E' arrivata la felicità (Stagione 2 ...

Stasera in tv - oggi 12 marzo 2018 Rai 1 La rete ammiraglia della Rai ripropone alle 21:25 una puntata de Il Commissario Montalbano ...

Programmi TV di stasera - lunedì 12 marzo 2018. Su Rai3 il film «L’ultimo lupo» : L'ultimo lupo Rai1, ore 21.20: Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi - Replica Fiction di Alberto Sironi del 2016, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato sul pavimento di un androne. Indosso ha solo un accappatoio intriso di sangue. Montalbano sospetta che sia una prostituta dell’Est Europa. E spera che i Cuffaro, che ...

Stasera in tv oggi 11 marzo 2018 Rai 1 Su Rai 1 alle ore 20:35 torna il classico appuntamento con Che tempo che fa, il talk show ...

Programmi TV di stasera - sabato 10 marzo 2018. Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 : Kung Fu Panda 3 Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle – Nuova Edizione Torna per la tredicesima edizione lo show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli, accompagnato stavolta da un robot. Scenderà sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico il cast composto da Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; ...

Stasera in tv : Programmi tv di oggi sabato 10 marzo : Rimet L'incredibile storia della Coppa del Mondo documentario su Rai Storia alle 22:15. Su Rai 1 intorno a mezzanotte Top Tutto quanto fa tendenza . Su Canale 5 dopo C'è Posta per te lo "Speciale ...

Stasera in tv oggi 10 marzo 2018 Rai 1 Rai 1 alle ore 20:35 prima puntata di Ballando con le Stelle, giunto alla sua tredicesima ...

Stasera in tv : Programmi tv di oggi - venerdì 9 marzo 2018 : Confermati gli altri appuntamenti 'classici': su Rete 4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi irrisolti della cronaca italiana e Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove.