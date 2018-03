Processo P3 | condannato Carboni | assolto Verdini

Processo P3 - 6 anni a Carboni. Verdini condannato per finanziamento illecito : condannato a 10 mesi per diffamazione e violenza privata l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino. Stessa condanna per l'ex assessore regionale della Sardegna Ernesto Sica. Il procuratore ...

Processo P3 - condannato a 6 anni e 6 mesi Flavio Carboni. Un anno e tre mesi a Verdini per finanziamento illecito : Sei anni e sei mesi per l’imprenditore Flavio Carboni e quattro anni e nove mesi per Arcangelo Martino. Queste le pene inflitte dal tribunale di Roma nella prima sentenza del Processo che riconosce l’esistenza della loggia P3. L’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è assolto dall’accusa di far parte dell’associazione, e condannato a un anno e tre mesi per il solo finanziamento illecito al partito. Il primo grado del Processo si chiude oggi ...

Brescia - omicidio Clara Bugna : nessuna revisione del Processo per il marito condannato all'ergastolo : La Corte d'Appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dai legali di Bruno Lorandi, Bresciano di Nuvolera, condannato in via definitiva all' ergastolo per il ...

Droga - maxi Processo a Milano : boss Crisafulli condannato a 20 anni : Droga, maxi processo a Milano: boss Crisafulli condannato a 20 anni Per i giudici il capo-clan ha continuato a gestire il traffico di stupefacenti e a tenere contatti con la 'ndrangheta nonostante fosse in carcere dal 1998 Parole chiave: ...

