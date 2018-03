Processo P3 | 6 anni a Carboni Verdini assolto

Processo P3 - 6 anni a Carboni. Verdini condannato per finanziamento illecito : condannato a 10 mesi per diffamazione e violenza privata l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino. Stessa condanna per l'ex assessore regionale della Sardegna Ernesto Sica. Il procuratore ...

Processo P3 - condannato a 6 anni e 6 mesi Flavio Carboni. Un anno e tre mesi a Verdini per finanziamento illecito : Sei anni e sei mesi per l’imprenditore Flavio Carboni e quattro anni e nove mesi per Arcangelo Martino. Queste le pene inflitte dal tribunale di Roma nella prima sentenza del Processo che riconosce l’esistenza della loggia P3. L’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, è assolto dall’accusa di far parte dell’associazione, e condannato a un anno e tre mesi per il solo finanziamento illecito al partito. Il primo grado del Processo si chiude oggi ...

Al teatro Margherita 'I cento pazzi' : Giovanni Guardiano porta in scena il lato ridicolo dei mafiosi alla sbarra al MaxiProcesso : I cento PAZZI Di, con e regia Giovanni Guardiano INFORMAZIONI Inizio spettacoli ore 20.30 Botteghino: tel. 0934 547034, 0934 547599, 3668081037 Biglietti : da 20 a 8 euro, possono essere acquistati ...

Processo Frauenfeld : condanna a 9 anni a padre che ha ucciso figlia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La roccaforte di De Luca sotto assedio : prima sconfitta in 25 anni - via al Processo : Inviato a Salerno La parola d'ordine sembra essere non è successo niente. I risultati elettorali parlano anche qui di un crollo del Pd, di una solenne mazzata dello strapotere trentennale...

La roccaforte di De Luca sotto assedio : prima sconfitta in 25 anni - via al Processo : Inviato a Salerno La parola d'ordine sembra essere non è successo niente. I risultati elettorali parlano anche qui di un crollo del Pd, di una solenne mazzata dello strapotere trentennale...

'Kiterion' : 116 anni di reclusione ad 11 persone imputate nel Processo : Il Tribunale di Crotone ha inflitto complessivamente 116 anni di reclusione ad 11 persone imputate nel processo scaturito dall'operazione "Kiterion" che nel 2015 portò all'esecuzione di 46 ordinanze ...

Saronno : infermiera killer condannata a 30 anni. A Processo l'amante : Laura Taroni è stata condannata per il duplice omicidio del marito Massimo Guerra e della madre Maria Rita Clerici. Per Leonardo Cazzaniga il processo inizierà il 13 aprile. A lui sono contestate 9 ...

Milano - maxiProcesso ai boss della droga : condanne per oltre 200 anni di carcere. C’è anche “Dentino” Crisafulli : Decine di condanne per un totale di 200 anni di carcere e una pena di 20 anni e 11 mesi per Biagio Crisafulli, lo storico boss del narcotraffico in Lombardia. Si è chiuso così l’ultimo grande maxi processo alla nuova mala milanese, scaturito da un’inchiesta del pm Marcello Musso (che in passato fece condannare anche Totò Riina) sul traffico di stupefacenti e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo. Biagio ...

Processo Minotauro : la procura chiede condanne per 63 anni di carcere : Otto ore di requisitoria alternata tra il procuratore Generale Francesco Saluzzo e il pm Monica Abbatecola. Per chiedere - in definitiva - condanne a 63 anni di carcere a carico di sette presunti ...

Droga - maxi Processo a Milano : boss Crisafulli condannato a 20 anni : Droga, maxi processo a Milano: boss Crisafulli condannato a 20 anni Per i giudici il capo-clan ha continuato a gestire il traffico di stupefacenti e a tenere contatti con la 'ndrangheta nonostante fosse in carcere dal 1998 Parole chiave: ...

Droga - maxi Processo a Milano : boss Crisafulli condannato a 20 anni - : Per i giudici il capo-clan ha continuato a gestire il traffico di stupefacenti e a tenere contatti con la 'ndrangheta nonostante fosse in carcere dal 1998

MaxiProcesso narcotraffico - 20 anni al boss Crisafulli. Pene totali a Milano per 200 anni : Detenuto da anni per quattro omicidi e associazione a delinquere, per i giudici 'Dentino' continuava a comandare dal carcere. Gli imputati al processo erano...

Roma - 13 anni - 27 udienze : Processo stalking rischia prescrizione : Dpo 13 anni dalla prima denuncia e dopo 27 udienze , la prima datata 2012, , Uno stalker che ha letteralmente rovinato la vita di una collega, se l'è cavata con otto mesi in primo grado. Non solo, l'...