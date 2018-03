Probabili Formazioni Valencia-Alavés Liga 17-03-2018

Probabili FORMAZIONI/ Spal Juventus : chi in attacco? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A 29^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Probabili Formazioni Spal-Juventus Serie A 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Spal-Juventus, 29^ Giornata Serie A, 17-03-2018 ore 20:45. Marchisio partirà dall’inizio, così come Rugani in difesa. Semplici conferma Antenucci in avanti con Paloschi. Dopo il pareggio contro il Sassuolo domenica scorsa, il cammino si complica e non poco per la Spal di Leonardo Semplici: sulla sua strada, infatti, i ferraresi incontreranno la Juventus di Max Allegri, che ha sconfitto l’Atalanta nel ...

Arsenal-Milan in diretta : Probabili Formazioni e risultato LIVE dalle 21.05 : probabili formazioni Arsenal , 4-3-1-2, : Ospina; Koscielny, Mustafi, Chambers, Bellerin; Kolasinac, Xhaka, Wilshere; Ramsey; Ozil, Welbeck. Allenatore: Wenger Milan , 4-4-2, : G. Donnarumma; Borini,...

Diretta/ Salisburgo Dortmund info streaming video e tv : arbitro e orario - quote e Probabili formazioni : Diretta Salisburgo Dortmund: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, la grande occasione degli austriaci(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:47:00 GMT)

Diretta/ Lione CSKA Mosca info streaming video e tv : arbitro e orario - quote e Probabili formazioni : Diretta Lione-CSKA Mosca: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Europa League, i francesi sognano di avvicinarsi alla finale in casa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:45:00 GMT)

Probabili Formazioni Zenit-RB Lipsia - Europa League 15-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Zenit-RB Lipsia, Ritorno Ottavi di Finale di Europa League 2017/2018, ore 19.00: analisi e pronostico. Dopo la partita d’andata disputata sette giorni fa, Zenit e Lipsia si giocano l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Allo ”Stadion Krestovskyi” di San Pietroburgo, la formazione tedesca, dopo aver maturato la vittoria all’andata per 2-1 giovedì scorso tra le mura amiche, ...

Probabili Formazioni / Dinamo Kiev Lazio : quote - novità live. Il duello in mediana (Europa league) : Probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio: quote e le ultime novità sui nomi attesi in campo oggi per l'Europa League. Inzaghi si affiderà al goleador Immobile per capovolgere il risultato.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Dinamo Kiev-Lazio in diretta : Probabili Formazioni e risultato LIVE dalle 19 : probabili formazioni Dinamo Kiev , 4-2-3-1, : Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; ...