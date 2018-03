Probabili Formazioni Liverpool-Watford | Premier League 17-03-2018

Spal-Juventus : Allegri prepara alcune sorprese - ecco le Probabili formazioni : Dopo aver appreso che sarà il Real Madrid l'avversario da affrontare nei quarti di finale di Champions League, la Juventus ora deve mettere da parte momentaneamente i pensieri europei per tornare a concentrarsi sulla lotta scudetto. Infatti i bianconeri domani sera, sabato 17 marzo ore 20.45, dovranno affrontare la trasferta in casa della Spal. Con la vittoria nel match di recupero contro l'Atalanta, la Juve si è portata a +4 sul Napoli portando ...

Probabili Formazioni Feirense-Benfica Primeira Liga 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Feirense-Benfica, 27^ Giornata Primeira Liga, ore 19:15. Joao Silva sarà l’esterno del tridente dei padroni di casa, mentre dall’altra parte è ballottaggio Seferovic-Silva. All’Estádio Marcolino de Castro una Feirense che ha davanti a sé 3 partite importanti e nelle quali si giocherà praticamente tutta la stagione, ospiterà un Benfica galvanizzato dalla vittoria sul campo sempre ostico ...

Probabili Formazioni Porto-Boavista 17-03-2018 Primeira Liga : Le Probabili Formazioni di Porto-Boavista, 27^ Giornata Primeira Liga, ore 21:30. Aboubakar guida l’attacco, torna Ibrahimi. PEr Simao, invece, Njie proverà a sbloccarsi. All’Estadio Do Dragao il Porto deve necessariamente ripartire dopo l’inaspettato quanto pesante passo falso di settimana scorsa, quando di misura ha dovuto arrendersi al Pacos Ferreira. L’avversario di questo week-end, il Boavista di Simao, sta ...

Serie B Foggia-Cesena - Probabili Formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : FOGGIA - Oggi alle 20.30, Foggia e Cesena si affrontano nell'anticipo della trentunesima giornata. Reduce dal ko di Perugia il Foggia di Stroppa punta a staccarsi dalla zona pericolo: contro il Cesena ...

Probabili Formazioni Nizza-Psg Ligue 1 - 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza-Psg, 30^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 13:00. Torna Balotelli dal 1′ accanto a Saint-Maximin. Anche Emery fa scendere in campo i titolarissimi. All’Allianz Riviera il Nizza di Favre, in ripresa rispetto agli ultimi mesi sotto il profilo dei risultati, ospita un Paris Saint-Germain che in campionato continua a dominare ma che, al di fuori della Francia, anche quest’anno ha deluso le ...

Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. 31^ giornata di Serie B che mette sulla strada del Parma una squadra molto ostile alla ricerca di punti salvezza. La Virtus Entella, che sta affrontando un momento molto complicato, si troverà di fronte in questa giornata una squadra in fiducia, che sta lottando anch’essa per un obbiettivo ben più prestigioso. I padroni di casa non vincono da ben ...

Probabili Formazioni Serie A 29^ Giornata 17-03-2018 : Come ogni weekend torna la nostra amata Serie A e con lei tutte le venti protagoniste del nostro campionato. Nel seguente articolo vi presenteremo un recap di tutte le Probabili Formazioni in ottica fantacalcio, scommesse o semplicemente per non perdersi proprio nulla di questa Giornata. Ricordiamo che le varie Formazioni sono solamente Probabili e quindi soggette a modifiche, anche dell’ultimo minuto, per scelte dell’allenatore o per numerose ...

Serie A - le Probabili Formazioni della 29giornata : MILAN-CHIEVO, domenica ore 15:00 , SKY SPORT 1 HD, Milan, solito ballottaggio là davanti Per il Milan non c'è tempo per ripensare all'eliminazione in Europa League contro l'Arsenal. Il Diavolo deve ...

Probabili Formazioni Novara-Palermo - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Novara-Palermo, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018 A sfidarsi, in questa 31^ giornata del campionato di Serie B, troviamo Novara-Palermo, match che si disputerà sabato 17 Marzo alle ore 15:00. IL Novara, arriva a questa sfida con diverse problematiche, prime tra tutte la classifica. I padroni di casa, nonostante in questo momento si trovino fuori dalla zona play-out, sono molto a rischio,visto il solo punto di ...

Probabili Formazioni Empoli-Venezia - Serie B - 17-03-2018 : Probabili Formazioni Empoli-Venezia, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. Nella 31^ giornata del campionato di Serie B, tra i tanti match infuocati, troviamo quello che riguarda Empoli-Venezia, che si disputerà sabato 17 Marzo alle ore 15:00. I padroni di casa, partono sicuramente con il favore del pronostico dalla loro parte, e la classifica non può che dar loro ragione. La grande rimonta effettuata, ai danni di Frosinone e Palermo, è ...

Probabili Formazioni Valencia-Alavés Liga 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Valencia-Deportivo Alavés, 29^ Giornata Primeira Liga, 17 Marzo 2018 ore 16:15: Marcelino potrebbe rilanciare Ferràn Torres sulla sinistra, mentre gli ospiti si affidano all’estro di el Haddadi. All’Estadio de Mestalla il Valencia di Marcelino, dopo l’importante successo contro il Siviglia settimana scorsa, ospita il Deportivo Alaves in una gara che, sulla carta, vede i padroni di casa ...

