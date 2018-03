Pro Evolution Soccer 2018 | novità | arrivano le leggende di Milan e Inter

NACON Revolution Pro 2 : il tuo Prossimo controller per Playstation? : Il momento in cui devi comprare un nuovo pad può arrivare per una di queste ragioni: – hai spezzato in 2 il tuo joypad dalla rabbia perché non riuscivi a passare il primo mostro a Dark Souls – il pad per ps2 che usi sul pc è ufficialmente usurato ed è morto con onore sul campo di battaglia – sei diventato ormai un pro e ti aspettano gare internazionali con fighe infernali che suonano il tema di Leauge of Legends Specialmente ...